ABD'den videolu İstiklal Marşı mesajı

ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "İstiklal Marşı'ının kabulünün 98. yılında, ABD'nin Adana Konsolosluğu'ndan Jakob Curatola-Wozniak, bugünün onuruna İstiklal Marşı'nı seslendirdi. 12 Mart 1921'de kabul edilen İstiklâl Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla anıyoruz" denildi.

Marşın bir bölümünü seslendiren Jakob Curatola-Wozniak, şiir Osmanlı Türkçesiyle yazıldığı için aşina olmadığı pek çok Türkçe kelimeyle karşılaştığını ve hata yapmayacak aşamaya gelene kadar pratik yaptığını söyledi. Diplomat, Türk meslektaşlarından tam not aldığını da ifade etti.

İstiklal Marşı’ının kabulünün 98. yılında, ABD’nin Adana Konsolosluğu’ndan Jakob Curatola-Wozniak, bugünün onuruna İstiklal Marşı’nı seslendirdi. 12 Mart 1921’de kabul edilen #İstiklâlMarşı'nın yazarı #MehmetAkifErsoy'u saygıyla anıyoruz. Video: https://t.co/JsCRy8Uzdf — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) 12 Mart 2019

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