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18:31 12 Mart 2019
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    Pervin Buldan

    Buldan: Bu ülkede hiç kimse ezana hakaret etmez, Allah semalarımızdan ezan sesini eksik etmesin

    © AA / Murat Aslan
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (602)
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    HDP Eş Genel Başkanı Pervin, "Dün Tayyip Bey İstanbul Taksim'deki kadınlar için 'ezan okunurken ezanı yuhalayıp ıslıkladı' dedi. Kadınların isyanı barikatlara, güvenlik güçlerinin saldırısınaydı. Dini siyasete alet edenler yalana başvurdular. Bu ülkede hiç kimse ezana hakaret etmez. Allah bizim semalarımızdan ezan sesini eksik etmesin" dedi.

    Erzurum'un Hınıs ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosu önünde vatandaşlara hitap eden HDP Eş Genel Başkanı Buldan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Hınıs'tan büyük oranda oy beklediklerini söyledi.

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    © AFP 2018 / OZAN KÖSE
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    İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirme yapılan Hınıs Belediyesi'ni kazanacaklarını belirten Buldan, "Hınıs halkı 31 Mart seçimlerinde kayyumları Ankara'ya gönderecek. Çünkü gittiğimiz her yerde halkımız kayyumların biletini kestiğini söyledi. Erzurum'un ilçelerinde de halkımız kayyumların biletini kesti" diye konuştu.

    Önceki seçimlere baskı altında girdiklerini, her türlü engellemeye rağmen önemli oy oranlarına ulaştıklarını ifade eden Buldan, 31 Mart seçimlerinde de büyük bir başarıya imza atacaklarına inandığını belirtti.

    'DİNİ SİYASETE ALET EDENLER BİR DAHA YALANA BAŞVURDULAR'

    Buldan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim'de yaşananlara değinerek, "Dün Tayyip Bey İstanbul Taksim'deki kadınlar için 'ezan okunurken ezanı yuhalayıp ıslıkladı' dedi. Oradaki kadınların isyanı barikatlara, güvenlik güçlerinin saldırısına ve gaz bombalarınaydı. İşte dini siyasete alet edenler bir daha yalana başvurdular. Bu ülkede hiçbir kimse ezana hakaret etmez. Allah bizim semalarımızdan ezan sesini eksik etmesin" değerlendirmesinde bulundu.

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    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
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    Buldan, Cumhur İttifakını eleştirerek, şöyle konuştu:

    "Anketlerde düştüklerini gördükçe bize saldırıyorlar. Sanıyorlar ki bize saldırdıkları zaman insanlar bizden soğuyacak ve oy oranlarımız düşecek. Ama onlar saldırdıkça biz daha çok büyüyeceğiz. Kürt halkının güvence olarak gördüğü parti HDP'dir. HDP Türkiye'nin önemli bir siyasi aracıdır, bunun için siyaset yapmamıza engel oluyorlar. Bize 'terörist, bölücü' diyor ama biz bu ülkede eşit ve kardeşçe yaşamı savunan, ülkenin bütünlüğü içinde kendi dilinde ve ilkelerinde yaşam hakkı tanınan partiyiz. Partimizi ve milletvekillerimizi terörist olarak göstermek büyük acizliktir."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (602)

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    Etiketler:
    Protesto, Ezan, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, HDP, Recep Tayyip Erdoğan, Pervin Buldan, Erzurum
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