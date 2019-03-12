Silopi’de 9 yaşındaki çocuğa panzer çarptı

© Fotoğraf : DHA Silopi'de panzer ile 2 çocuğun ölümüne neden olan polise tahliye

Gazete Duvar'ın haberine göre Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun ayağının kırıldığı ve ameliyata alındığı öğrenildi. Yaklaşık 3 saat ameliyatta kalan Elma'nın tedavisi Genel Cerrahi Bölümü'nde devam ediyor.

Elma'nın annesi Fehime Elma, olayı şöyle anlattı: "Sabah 07.30 gibi kızımı okula gitmesi için hazırladıktan sonra evden gönderdim. Evden çıktıktan sonra cadde üzerine geçtiğinde karşıdan zırhlı aracın hızlıca geldiğini gördüm. Hatta ‘kızım gitti, kızım gitti' diye bağırırken, panzer kızıma vurdu. 2-3 metre uzağa fırlattı. Ben koştum, yetişene kadar hastaneye kaldırdılar" Olayın ardından aile suç duyurusunda bulundu.