Erdoğan’ın başdanışmanı Türkmenoğlu, 'seçim ziyareti' kapsamında kendi evine gitti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, 23. ve 24. Dönem AK Parti Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu'nun, seçim çalışmaları kapsamında 'ev ziyareti' diye kendi evine gitmesi sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Türkmenoğlu, dün attığı bir tweet ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Türkmenoğlu, Erdoğan'ın ve Beştepe'nin Twitter hesaplarını etiketlediği mesajında, seçim çalışmalarını ev ziyaretleriyle devam ettirdiklerini yazdı.

© Fotoğraf : Twitter Ayşe Türkmenoğlu'nun seçim çalışmalarını ev ziyaretleriyle devam ettirdiklerini yazdığı paylaşımı

KULLANICILARIN SORULARI ÜZERİNE ORTAYA ÇIKTI

Paylaşımın ardından tweet'in altına kullanıcılar tarafından ‘eve neden ayakkabılarınızla girdiniz' mesajları yazılınca Türkmenoğlu, evin kendi evleri olduğunu belirterek, "Kendi evim burası ve ayaklarımızı silerek girdik, zaman kısıtlığından" cevabını verdi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Türkmenoğlu'nun gelen yorumların ardından paylaşımını silmesi dikkat çekti.

Türkmenoğlu, paylaşımının ekran görüntüsü üzerinden yorum yapan bir kullanıcıya ise, ''Teyzem ve babaannemin evi burası.Vakit yoktu ve ekiple ziyaret ettik.Israr ettiler ayakkabılarımızı silerek girdik.Bu mudur yanı bulduğunuz..Hepsi kanımdan ve canımdan…'' şeklinde yanıt verdi.