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21:33 12 Mart 2019
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    Devlet Bahçeli

    Bahçeli: Size bu ülkeyi bırakırsak gök girsin kızıl çıksın

    © AA / Evrim Aydın
    Türkiye
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    MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Zillet yalancıdır, zillet yanlıştadır. Türkiye düşmanlarının yancılığına zillet ittifakı heves etmiştir" dedi.

    Bahçeli, Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

    AK Parti ile omuz omuza yürüdüklerini, ayrı, gayrı ve ihtilafları olmadığını belirten Bahçeli, birlikte Cumhur İttifakı, beraberce Türkiye, Türk milleti olduklarını vurguladı.

    Millet İttifakı'na sert sözlerle yüklenen Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

    — CHP zillettedir. Zillet İP'e dolanmıştır. HDP zaten zilletin ta kendisidir. SP, ÖDP zilletin yedekleridir. PKK-FETÖ, Türk'e kefen biçen hainler zilletin ana damarıdır. Bu nedenle Zillet İttifakı'na Türkiye'yi bırakamayız. Zillet İttifakı'na belediyeleri teslim edemeyiz. Dağdan temizlediğimiz terörist ve bölücülerin belediyelere doluşmasına göz yumamayız.

    Devlet Bahçeli
    © AA / Evrim Aydın
    Bahçeli: Cumhur öldü mü ki Kürdistan'dan bahsediyorlar?
    -HDP Kürdistan diyor, CHP sinsi sinsi gülüyor, sessizce onay veriyor. CHP'nin Balıkesir Akçay eski Belediye Başkanının ibretlik halini eminim ki gördünüz, iğrenç sözlerini herhalde duydunuz, PKK'dan yaptığı ilik ve irade naklini ekranlarda nefretle fark ettiniz. Geçtiğimiz günlerde, bir toplantı esnasında, çürümüş bir şahıs, ‘Bizim oy Kürdistan'a' diyor. Bunun üzerine CHP'li eski belediye başkanı ‘Bize verecek demektir.' sözleriyle suçüstü yakalanıyor, üstelik okunan ezanla alay ediyor. Bitmedi, dahası var.

    — CHP Balıkesir Erdek Belediye Başkan Adayı Fatiha suresiyle dalga geçiyor. Onu dinleyenler kahkahalarla gülüyor. Bu rezaletler milletimizi isyan ettirmiştir. CHP'ye oy verenleri bile öfkelendirmiştir. Malum şahsı disipline sevk etmekle CHP yakayı kurtaramaz, sorumluluktan kaçamaz. CHP, milli ve manevi değerlerimize adeta savaş açmıştır.

    — HDP, Doğu ve Güneydoğu'da sağa sola astığı afişlerde özerklikten, özerk yönetim hedefinden bahsediyor, CHP-İP üç maymunu oynuyor. CHP Genel Başkanı, YPG'ye terörist diyemiyor. YPG'nin Türkiye'ye saldıracağına inanmıyor. PKK'ya hiç ses çıkarmıyor. Bu sırada hain terör örgütü boş durmuyor.

    — Size bu ülkeyi bırakırsak gök girsin kızıl çıksın. Kumpaslarınıza boyun eğersek namertlik sıfatımız olsun" ifadelerini kullandı.

    'TANK PALET FABRİKASI SATILMADI'

    Ali İhsan Yavuz
    © AA / İlkan Toprak
    AK Partili Yavuz: Tank Palet Fabrikası özelleşmedi
    -Kılıçdaroğlu tek ayaküstünde bin yalan söylüyor. Zira yalan ruhuna işlemiş, zihni melekelerini istila etmiş. Sakarya'daki Tank-Palet Fabrikasının satıldığını söylüyor, yalan. Ortada satış falan yokken var diyor, yalan. Bir başka ülkenin ordusuna verildiğini söylüyor, yalan. Trump'a tepki göstermediğimizi söylüyor, yalan. Sandık ittifakından bahsediyor, demokrasi güçlerinden söz ediyor, tamamen uydurma, bütünüyle hayal mahsulü.

    — Kılıçdaroğlu'na soruyorum: Yabancı güçlerden silah alsak daha mı iyiydi? Savunma sanayinde yerlilik ve millik oranının yüzde 68'e çıkması mı seni üzüyor, bu mu uykularını kaçırıyor? Ülke kaynaklarının verimli kullanılması seni huzursuz mu ediyor? Bir defa Sakarya'da kurulu bulunan ve Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne ait olan Tank-Palet Fabrikası satılmadı, yalnızca işletme hakkı 25 yıllığına devredildi. Satış yokken var diye çığlık atmak yalancılığın daniskasıdır.

    — Kılıçdaroğlu ve zillet ortaklarına baksak, yabancıların eline avucuna mahkum olmamız kaçınılmazdır. Aziz Atatürk manda ve himayeye hasımdı. Bugünün CHP'si manda ve himaye hayranı. Aziz Atatürk tam bağımsızlık yanlısı idi. Bugünün CHP'si tutsaklığa meraklı. Aziz Atatürk emperyalizmin amansız düşmanıydı. Bugünün CHP'si emperyalizmin taşeronu. Şunu biliniz ki, aziz Atatürk yerinden kalksa bunların alayını müstevlilerle birlikte kovalar, yakaladığı yerde de denize dökerdi. CHP'ye oy veren kardeşlerime yazıktır, yapılanlar haksızlıktır. Arife günü yalan söyleyenin, bayram günü yüzü kara çıkar. CHP Genel Başkanı'nın yüzü ise şimdiden simsiyahtır. Olan bitenler ayıptır, utanmazlıktır, aymazlıktır, kepazeliktir.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA /
    Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Bu ülkenin tank palet fabrikasının Katar ordusuna satılmasına ses çıkarmayandan milliyetçi olmaz
    -Biz vatan diyoruz, bunlar 'patates' diyor. Biz bayrak diyoruz, bunlar 'patlıcan' anlıyor. Biz 'beka' diyoruz, bunlar 'soğan' cücüğü algılıyor. Vatanı kaybedersek yiyecek ekmeğimiz olmaz diyoruz. Bunlar, ‘YPG bize mi saldıracak?' diye alay ediyor. Zilletin tavır ve davranışı tam manasıyla husumettir. Bakınız istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy nasıl seslenmişti: ‘Sâhipsiz olan memleketin batması haktır; Sen sâhip olursan bu vatan batmayacaktır.' Varsın zillet, zilletliğini yapsın. Varsın illette buluşsunlar. Varsın kaos ve krizde anlaşsınlar. Zillet varsa, karşılarında Kırıkkale vardır, millet vardır, cumhur vardır, cumhurun ruhu ve iradesi vardır. Her şeyin üzerinde de Allah vardır. Kırıkkale şehidimizin şühedamızın kemiklerini sızlatmayacak, terör işbirlikçilerine, PKK/YPG'yi masumlaştırmaya çalışan zillete ve Furkan yavrumuzun katillerine hesabı soracaktır. Kırıkkaleli zulme rıza göstermez, ihaneti affetmez, Türklüğün bekasına asla gölge düşürmez. Çünkü Kırıkkale Türk'tür, Türk milletinin yılmaz neferi, yıkılmaz kalesidir.

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, ÖDP, HDP, CHP, AK Parti, MHP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Kırıkkale, Türkiye
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