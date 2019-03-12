Bahçeli: Size bu ülkeyi bırakırsak gök girsin kızıl çıksın

Bahçeli, Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.
AK Parti ile omuz omuza yürüdüklerini, ayrı, gayrı ve ihtilafları olmadığını belirten Bahçeli, birlikte Cumhur İttifakı, beraberce Türkiye, Türk milleti olduklarını vurguladı.
Genel Başkanımız Sn. Devlet BAHÇELİ, Kırıkkale Mitingi’nde Konuşuyor https://t.co/8VGSh66GW0— MHP (@MHP_Bilgi) 12 Mart 2019
Millet İttifakı'na sert sözlerle yüklenen Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
— CHP zillettedir. Zillet İP'e dolanmıştır. HDP zaten zilletin ta kendisidir. SP, ÖDP zilletin yedekleridir. PKK-FETÖ, Türk'e kefen biçen hainler zilletin ana damarıdır. Bu nedenle Zillet İttifakı'na Türkiye'yi bırakamayız. Zillet İttifakı'na belediyeleri teslim edemeyiz. Dağdan temizlediğimiz terörist ve bölücülerin belediyelere doluşmasına göz yumamayız.
— CHP Balıkesir Erdek Belediye Başkan Adayı Fatiha suresiyle dalga geçiyor. Onu dinleyenler kahkahalarla gülüyor. Bu rezaletler milletimizi isyan ettirmiştir. CHP'ye oy verenleri bile öfkelendirmiştir. Malum şahsı disipline sevk etmekle CHP yakayı kurtaramaz, sorumluluktan kaçamaz. CHP, milli ve manevi değerlerimize adeta savaş açmıştır.
— HDP, Doğu ve Güneydoğu'da sağa sola astığı afişlerde özerklikten, özerk yönetim hedefinden bahsediyor, CHP-İP üç maymunu oynuyor. CHP Genel Başkanı, YPG'ye terörist diyemiyor. YPG'nin Türkiye'ye saldıracağına inanmıyor. PKK'ya hiç ses çıkarmıyor. Bu sırada hain terör örgütü boş durmuyor.
— Size bu ülkeyi bırakırsak gök girsin kızıl çıksın. Kumpaslarınıza boyun eğersek namertlik sıfatımız olsun" ifadelerini kullandı.
'TANK PALET FABRİKASI SATILMADI'
— Kılıçdaroğlu'na soruyorum: Yabancı güçlerden silah alsak daha mı iyiydi? Savunma sanayinde yerlilik ve millik oranının yüzde 68'e çıkması mı seni üzüyor, bu mu uykularını kaçırıyor? Ülke kaynaklarının verimli kullanılması seni huzursuz mu ediyor? Bir defa Sakarya'da kurulu bulunan ve Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne ait olan Tank-Palet Fabrikası satılmadı, yalnızca işletme hakkı 25 yıllığına devredildi. Satış yokken var diye çığlık atmak yalancılığın daniskasıdır.
— Kılıçdaroğlu ve zillet ortaklarına baksak, yabancıların eline avucuna mahkum olmamız kaçınılmazdır. Aziz Atatürk manda ve himayeye hasımdı. Bugünün CHP'si manda ve himaye hayranı. Aziz Atatürk tam bağımsızlık yanlısı idi. Bugünün CHP'si tutsaklığa meraklı. Aziz Atatürk emperyalizmin amansız düşmanıydı. Bugünün CHP'si emperyalizmin taşeronu. Şunu biliniz ki, aziz Atatürk yerinden kalksa bunların alayını müstevlilerle birlikte kovalar, yakaladığı yerde de denize dökerdi. CHP'ye oy veren kardeşlerime yazıktır, yapılanlar haksızlıktır. Arife günü yalan söyleyenin, bayram günü yüzü kara çıkar. CHP Genel Başkanı'nın yüzü ise şimdiden simsiyahtır. Olan bitenler ayıptır, utanmazlıktır, aymazlıktır, kepazeliktir.
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