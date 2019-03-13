Demet Akbağ'ın eşi trafik kazasında ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda kontrolündeki 35 S 7580 plakalı araç, Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.

Cipte bulunan 2 kişinin, oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika ile şoförü olduğu öğrenildi.

İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınan Zafer Çika'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor… — Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) 12 Mart 2019

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyata alınan Çika'nın, operasyonun ardından yoğun bakım ünitesine yatırıldığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Aynı hastaneye getirilen Çika'nın şoförünün tedavisi devam ediyor.

Zafer Çika'nın yakınları ve arkadaşları da hastanedeki endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

Bu arada Demet Akbağ'ın hastaneye gelmek üzere, İstanbul'dan hareket ettiği öğrenildi.