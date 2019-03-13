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02:09 13 Mart 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu: Yönetsel olarak bütüncül bir devrime ihtiyaç var

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
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    CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğrencilerin sorularını yanıtladı.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : Twitter
    İmamoğlu: İstanbullunun parasını, İstanbul'un yoksuluna dağıtacağım
    31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında gün boyu Fatih'te bir dizi programa katılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sonrasında ise Beşiktaş'a geçerek Bahçeşehir Üniversitesinde öğrencilerle bir araya geldi. Üniversite öğrencileriyle sohbet ederek görüş alışverişinde bulunan İmamoğlu, düzenlenen program kapsamında gençlerin sorularını yanıtladı.

    'YÖNETSEL OLARAK BÜTÜNCÜL BİR DEVRİME İHTİYAÇ VAR'

    Gençlerin sorularını yanıtlayan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

    "Gençlerle kopuk bir siyasi bir mekanizma var. Gençlerle bir arada olmayı başaran bir siyaset yok. Gençlik kolları başkanları var onlarla tartışıyoruz bunları gençlikle bağ kuruyor ve patilerin içeresinde gerçekten siyasete ilgi duymuyorlar. Gençliği suçlayarak yola çıkılırsa hata yapmış oluyoruz. Bence siyasi ortamı ve metotları sorgulamak lazım. Siyaset yapan insanların tavrını sorgulamak lazım. Bütün bunların değişmesi için simgesel adım atılması için yönetimde farklılığı hissettirmemiz lazım. Gerçekten yönetsel bir devrime ihtiyaç var. Bu devrim mevcut bir yönetimle ilgili yani A Partiye devrim değil, bütüncül bir devrim. Bütün siyasi partilerin yerel yönetimlerde anlayışlarına yönelik yönetme mekanizmalarına dönük bir devrimden bahsediyorum".

    'İSTANBUL VE TÜRKİYE'NİN YATIRIMLAR KONUSUNDA ÖNCELİKLİ EKSENİ KAYMIŞ DURUMDA'

    Ekrem İmamoğlu'ndan 'cennet vaadi' yanıtı: Güzel espri
    © Fotoğraf : DHA
    Ekrem İmamoğlu'ndan 'cennet vaadi' yanıtı: Güzel espri
    Üniversite öğrencilerinin ulaşımla ilgili sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, "Türkiye'nin ve İstanbul'un yatırımlar konusunda öncelikle ilgili ekseni kaymış durumda. Bazen öyle konuları tartışıyoruz ki 'Kanal İstanbul'a şehre karşısınız onun için böyle oluyor' diyor. Ben karşılıktan bahsetmiyorum. Oradaki hafriyattan tutun, fay hattı üzerinde ada kurmaya dönük yanlışlar. İstanbul zaten bunalmış durumda, nüfusla ve kentsel planlamayla alakalı, öncelik değil. Metro toplum, ulaşım öncelik, şu anda koyulan hedefin yarısına ulaşılamamış durumda, sınıfta kaldık. 25 senedir gelinen nokta 170 kilometre. Dünyaya baktığınızda Japonya'da, Hindistan'da Kore'de gerçekten sınıfta kaldık. Derhal düzenlememiz lazım" şeklinde konuştu.

    'SİYASET BİR MESLEK DEĞİL, BİR GÜNDE BIRAKILABİLMELİ'

    Siyasetle ilgili düşüncelerini aktaran İmamoğlu, "Gençliğin siyasete katılım konusunda gençlik Meclis konuları suni kalıyor, başarılı olmadı o alan. Ben daha içten katılımcılığı desteleyen şeyler açıklamaya çalıştım. Gence siyaset yapan arkadaşlarıma söylüyorum. Şahsım adına konuşuyorum. Siyaset bir meslek değil arkadaşlar, siyaset bir görev ben ne mutlu bana ki çok kıymetli bir ilçesinde belediye başkanlığı yaptım. Bu ülkenin en değerlisi olan bana göre dünyanın en değerlisi olan İstanbul'a yönetici olmaya aday birisiyim. Gurur verici onur verici bir şey tüm benliğimle buna hazırım. Siyaseti şöyle tanımlarım. Bir günde bırakılabilmeli. Vatandaş veriyor, vatandaş alıyor. Öyle bir görevi size vermiyorsa siyasette kariyeri kişinin kendisi olarak planlayıp şunu istiyorum değil de sizi başka motivasyonun oraya taşıması çok daha değerli. Orada kalitelerde artırıyor. Ben ana merkez olarak yerel yönetimi görüyorum. Çünkü yerel yönetim hayatın içinde" diye konuştu.

    'BİZ SEÇİLMEZSEK VE BÖYLE GİDERSE BÜTÇE AÇISINDAN İBB SIKINTIDA KALACAK'

    CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
    İHA
    CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu: Ruhumu en iyi tarif eden şey demokratlık
    Kamu finansının önemine değinen İmamoğlu, "Kamu finansı değerli bir iştir, bugün üretmemizin, fakirleşmemizin, yoksullaşmamızın, üretmeyen bir topluma dönüşmemizin ve sonucunda insanların yoksullukla uğraşıyor olması, bizimde birinci madde olarak 2019 dünyasında İstanbul'da birinci madde olarak yoksullukla mücadeleyi açıklamamızın sebebinden birisidir. Şeffaflığın ve kamu bütçesinin yönetiminin kabiliyetli bir şekilde yürütülmemesi. O bakımdan önemli bir maddedir, bu konuyla ilgili çok hızlı davranacağız. İnşallah 1 Nisan'da biz belediye başkanı seçileceğiz, seçilmezsek gerçekten bütçe açısından Büyükşehir Belediyesi böyle giderse sıkıntıda kalacak" dedi.

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, CHP, Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş, Fatih, İstanbul, Türkiye
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