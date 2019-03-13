Kurtulmuş: Dünyanın hiçbir yerinde kendisine bu kadar çok umut bağlanan başka bir ülke yoktur

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye bir daha IMF'nin kapısına gitmeyecek, IMF'ye el açmayacak, ona muhtaç olmayacaktır. Dünyanın hiçbir yerinde kendisine bu kadar çok umut bağlanan başka bir ülke yoktur" dedi.

Kurtulmuş, Kastamonu'daki Grand Moni Düğün Salonu'nda, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının başkanlarıyla bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Kurtulmuş, AK Parti iktidarları döneminde Kastamonu'ya önemli yatırımlar yapıldığını belirtti.

Konuşmasında Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Eskiden 25 milyon dolar kredi almak için Türkiye'nin Maliye Bakanları IMF memurları önünde düğmesini ilikleyip, hazır olda beklediği resimleri dün gibi hatırlıyoruz. Allah'a çok şükür bunlar geride kaldı. Şimdi birileri Türkiye köşeye sıkışsın IMF'ye muhtaç olsun istiyorlar. Kusura bakmasın kimse Türkiye’yi S-400'lerle, IMF krizi ile köşeye sıkıştıramaz. Türkiye bir daha IMF'nin kapısına gitmeyecek, IMF'ye el açmayacak, ona muhtaç olmayacaktır Allah'ın izniyle." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin güçlü olması gerektiğine işaret eden Numan Kurtulmuş, "Bugün basına düşen bir haber var. İsrail askerleri öğlen ve ikindi ezanlarını okutmamış. Mescid-i Aksa'nın kapısına kilit vurarak Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesine engel olmuş. Karşısında dur diyecek, yeter artık dursun bu zülüm diyecek Türkiye'nin dışında çok güçlü bir ülke yok. Onun için Türkiye’nin çok güçlü olması lazım. Bizim savunduğumuz sadece kendimizden ibaret değildir. Değeri kardeşlerimiz Türkiye geniş bir millet varlığına sahip. 81 milyon vatandaşımızdan ibaret değiliz. Dünyanın hiçbir yerinde kendisine bu kadar çok umut bağlanan başka bir ülke yoktur. O yüzden güçlü olmak zorundayız. Gücümüzü sandıkta göstermek zorundayız. Bizim sizden, halkımızdan başka bir gücümüz yoktur."