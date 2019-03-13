Bakan Gül: Yargının, adaletin çıtasını çok daha yükselteceğiz

© AA / Murat Kaynak Adalet Bakanı Gül: 2019'un yargıya güven yılı olmasını hedefliyoruz

AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca bir otelde organize edilen, "Trabzon Sivil Toplum Kuruluşları ve Hukukçular Buluşması" başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de her alanda olduğu gibi yargı alanında da çok önemli işler yapıldığını dile getiren Gül, şu ifadeleri kullandı:

— Hükümetimiz bu konuda da çok büyük devrimler yaptı ama biz yeterli görmüyoruz. Seçimden sonra açıklayacağımız Yargı Reformu Belgesiyle güven veren adalet anlayışını daha da güçlendireceğiz. Bu çerçevede dün açıklamış olduğumuz Türk Yargı Etiği Bildirgesi ülkemiz için çok önemli bir milattır. Yargı mensuplarımız esasen uygulamaya çalıştıkları kuralları yazılı hale getirerek tüm vatandaşlarımıza, standardı yükseltmek için taahhütte bulunmaktadır. Bağımsızlığı, tarafsızlığı tüm muhattaplarına adaletli dağıtmayı yeniden taahhüt ederek etik ilkelerimizi belirledik.

— Hakim, savcı sayısında, adliyelerimizin teknik kapasitesi boyutuyla… Nicelik, teknik sorunları aştık ama nitelik sorununu hep beraber aşacağız. Burada, hakim ve savcı yardımcılığı müessesesini çok önemsiyoruz. Hukuk fakültesinden mezun olur olmaz arkadaşlarımız kısa süreli staj yaptıktan sonra yargısal faaliyette bulunmakta ama bundan sonra bu staj sürelerini de artıracağız, sonrasında da hakim ve savcı yardımcılığı müessesesini getireceğiz.



Savcı ve hakim yardımcılarının bir hakim nezaretinde, hakimlerin özlük haklarına ve teminatına sahip olacak şekilde görev yaparak hem pratiği hem de teoriyi öğreneceklerini anlatan Gül, "Sonrasında hakimlik ve savcılık sınavına girecek ve o cübbeyi giyip yargısal faaliyette bulunacak. Bunu inşallah başaracağız ve böylece yargının da adaletin de çıtasını hep beraber çok daha yükselteceğiz. Bütün bunları hep birlikte yapacağız. Bundan sonra artık reformumuzu, güven veren adalet vizyonuyla gerçekleştireceğiz." dedi.