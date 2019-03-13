Soylu: Burunlarından fitil fitil getirmezsek Allah bize hesabını sorsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Evlatlarımız şu anda havadan ve karadan operasyonda. 13-14 yaşındaki kızları dağa getirip, o Murat Karayılan ve Cemil Bayık hayvanına tecavüz ettirenlerin burunlarından fitil fitil getirmezsek Allah bize hesabını sorsun" dedi.

© AA / Ali Balıkçı Soylu: Kandil'i ABD idare ediyor

Soylu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Kızılcahamam ilçesinde vatandaşlara hitap etti. PKK'ya katılımların son 30 yılın en düşük seviyesinde olduğunu ifade eden Soylu, PKK'yı hem dağlarda hem Irak'ın kuzeyinde hem Suriye'de köşeye sıkıştırdıklarını söyledi.

Soylu, PKK'nın uluslararası güçlerce kullanıldığının PKK'lıların ifadelerine de yansıdığını söyleyerek, "Ne ihanetler yapmışlar. Ne ihanetler ortaya koymuşlar. Amerika, Kandil'e teknoloji, para, silah açısından yapmadığı yardım ve desteği bırakmamış. Bugüne kadar yapmadıkları kalmamış. Az buçuk ayağa kalkmamızı onun için istemiyorlar" diye konuştu.

Süleyman Soylu, dağlarda 700 PKK mensubu kaldığını yineleyerek, "Evlatlarımız şu anda havadan ve karadan operasyonda. 13-14 yaşındaki kızları dağa getirip, o Murat Karayılan ve Cemil Bayık hayvanına tecavüz ettirenlerin burunlarından fitil fitil getirmezsek Allah bize hesabını sorsun" ifadesini kullandı.

Terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini dile getiren Soylu, şunları kaydetti. "PKK'ya katılımın en çok olduğu yer İstanbul'da Esenyurt HDP İlçe Teşkilatı. Doğu ve güneydoğuda artık katılım yapamıyorlar. Cesaretlendiremiyorlar kimseyi. Milletin onlardan sıdkı sıyrılmış. Esnaftan haraç alamıyorlar. Eskiden terörist cenazelerine gidiyorlardı. Hadi gitsinler de şimdi görelim."