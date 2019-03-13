İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi.

İstanbul'da gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. İHA'nın haberine göre; Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'da iptal olan seferler:

© AP Photo / Charlie Riedel Meteoroloji'den yeni kar, sağanak ve fırtına uyarısı

Bandırma-Yenikapı-BostancıKadıköy-Yenikapı-BursaBursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-KadıköyKadıköy-Yenikapı-Bursa

BUDO'da iptal olan seferler:

07:00 Bursa (Mudanya) — İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) — Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) — İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



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