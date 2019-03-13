İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi

İstanbul'da gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. İHA'nın haberine göre; Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'da iptal olan seferler:
07:45 — 10:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
© AP Photo / Charlie Riedel
07:50 — 09:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 — 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09:50 — 11:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
BUDO'da iptal olan seferler:
07:00 Bursa (Mudanya) — İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) — Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya) — İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 Armutlu (İhlas) — İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) — Bursa (Mudanya)
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) — Armutlu (İhlas)
12:55 Armutlu (İhlas) — Bursa (Mudanya)
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