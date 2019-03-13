Sarıgül 'manşet projesini' açıkladı

DSP tarafından Şişli Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mustafa Sarıgül, dün 'manşet projem' diye nitelendirdiği planını anlattı. Sarıgül, "Şişli'ye özellikle çok önemli kadın doğum ve çocuk hastanesi kazandırmak istiyorum. Çok güzel bir kadın doğum hastanesi açacağım. 5 yıldızlı otel ayarında doğumlarını yapacaklar" dedi.

Dün Habertürk'te Veyis Ateş'in sorularını yanıtlayan Mustafa Sarıgül, "Şişli'nin, Nişantaşı'nın ışığı biraz sönük kaldı" dedi.

Şişli'yi eski günlerine döndüreceklerini söyleyen Sarıgül, beka tartışmalarıyla ilgili olarak da şunu söyledi:

"Bayrağımıza, toprağımıza sıkıntı gelirse o noktada bütün siyasi partimizin birleşmesi lazım. Mehmetçiğimize karşı bir silah doğrultma varsa bütün siyasi partiler bayrağımızı ve toprağımızı savunmak için el ele vermesi lazım."

Sarıgül'ün açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

— Siyaset adamlarının her şeyine bakılır. Siyasi yaşam da bir günlük olay değil. Sürekli koşmanız, yurttaşlarla beraber olmanız lazım. Yaptığınıza inanmanız, inandığınızı yapmanız lazım. Şişli'de bir tek gün durmadık. Süreklilik gerektiren bir şey çünkü. Bu bir yaşam biçimi. İş adamı olarak başlasanız, bir sanayi tesisi için mücadele verirsiniz. Sizin yaşamınız böyle gelmiş. Siyasetin her kademesinde görev yapmışsınız. Hayat felsefeniz böyle olmuş. Bu çalışmaların dışında inanın ki mutlu olmam.

'BU OY SOSYAL DEMOKRASİ TARİHİNİN EN BÜYÜK ORANIDIR'

— İstanbul Büyükşehir adaylığında yüzde 41 oy aldım. Hiçbir ittifak yoktu. Bu oy sosyal demokrasi tarihinin en büyük oyudur. Ben İstanbullu vatandaşlarıma kocaman teşekkür ediyorum. Parti gözetmeksizin bana oy verdiler.

'BU KENTİ EMANET EDİYORSUNUZ SONRA 5 YIL ARAMIYORSUNUZ'

— CHP'den adaylık bekledim. 5 sene önce bana teklif ettiler. Akademisyen dostlarımız devreye girdi. İstanbul'un dünyanın en önemli kentlerinden bir tanesi. Böylesine önemli kenti Sarıgül'e emanet ediyorsunuz, 5 sene sonra ne arıyorsunuz, ne soruyorsunuz.

'BEN KADIKÖY, BEŞİKTAŞ, BAKIRKÖY'DE MUVAFFAK OLAMAM'

- Belediye seçiminde insanlar şahıslar, isimlere ve projelere bakıyor. Şehri ne kadar geliştirip, güçlendirecek ona bakıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum, kendisine saygım sonsuzdur. Ben koltuk aramıyorum. Mustafa Sarıgül'ün koltuğa ihtiyacı yok. Projelerle birlikte bulunduğu kenti şahlandırmaya ihtiyacı var. Bana Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy Belediye Başkanlığı'nı da önerseniz ben oralarda muvaffak olamam. Ben Şişli'nin taşını, toprağını biliyorum. Hangi mahallede hangi projenin üretileceğini biliyorum.

'BENİM ANA GÖREVİM ŞİŞLİ'DE ÇOK ÇOK İYİ BİR ÇALIŞMA YAPMAK'

— Bana bu teklif dostlarımla geldi, Eyüp'te verimli olamayacağımı söyledim. O koltuklara ben çok erken yaşta oturdum. Türkiye'nin en genç milletvekili oldum. DSP'nin kurumsal kimliği var genel başkanımız sayın Önder Aksakal ile çok çok iyi temaslarım var. Benim görevim sayın Aksakal'a yardımcı olmak. Ana görevim Şişli'de çok iyi projeler yaparak, çalışma arkadaşlarımla kararlı, verimli uyumlu bir çalışma yapmak. Biz Şişli'yi çok büyük farkla alacağız ve Şişli'yi çok iyi bir noktaya taşıyacağız, katma değerini yükselteceğiz.

'NİŞANTAŞI'NDA KIRMIZI HALI SERER, MİSAFİRLERİMİZİ AĞIRLARDIK'

— Her ülkenin marka caddeleri vardır. Türkiye'nin markası İstanbul ilçesi de Şişli'dir. Kent, bir şehir çocuk, bakarsan sana gülüyor, bakmazsan ağlıyor. Nişantaşı kasım, ekim ve aralık ayında muhteşem bir noktadaydı. Sadece 90 günlük süre içerisinde Şişlimizde, Nişantaşımızda kırmızı halı serer ve 6.5 milyon yurttaşımızı ağırlar ve onlara ev sahipliği yapardık. Bir yönetim anlayışıdır bu. Bunu yapmak için sponsoru bulmak gerekiyor, dostları bulmak gerekiyor.

'ŞİŞLİ'YE KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ YAPMAK İSTİYORUM'

- Manşet projem birkaç tane. Şişli iki bölüm. Nişantaşı, Teşvkiye, Topağacı bölgesi var. Buranın yeniden enerji bulması lazım. Şişli sadece buradan ibaret değildir. Özellikle ekonomik gelir durumu mütevazı olan mahallelerimizde en büyük sıkıntı kadın ve çocuk. Şişli'ye özellikle çok önemli kadın doğum ve çocuk hastanesi kazandırmak istiyorum. Çok güzel bir kadın doğum hastanesi açacağım. 5 yıldızlı otel ayarında doğumlarını yapacaklar. Onlara belediye olarak abilik, hamilik, ev sahipliği yapacağız. Sosyal güvenliklerinin dışında hiçbir katkı almayacağız. Bir de çocuk hastanesi kuracağız, 0-14 yaş çocuklarımızın tedavisini yapmayı planlıyoruz. En geç 12 ay içerisinde hayata geçireceğiz.

'ŞİŞLİ'DE ALZHEIMER KONAKLAMA EVLERİ KURACAĞIZ'

— Şişli'de ambulanslarımız mahallelerde bekleyecekler. Telefon geldiğinde en geç 5 dakika içerisinde oraya ulaşıp hastanemize alacaklar. Şişli'de alzheimer gündüz konaklama merkezleri kuracağım. 50 yaşın üzerindeki herkes potansiyel alzheimer hastalığı ile karşı karşıya kalabilir. Mahallelerde oturan vatandaşlarımız buraya gelecek, unutkanlığa karşı yapmamız gereken egzersizler neyse onu yapacağız. Olmadan tedbir almamız lazım.

'MARKA CADDEMİZ NİŞANTAŞI'NIN IŞIĞI BİRAZ SÖNÜK KALDI"

— Eskiden İstanbul'a gelen yerli ve yabancı turistler Şişli'ye gelirdi. Şişli'de sanat vardı, galeriler vardı. Şimdi onlar eksik. İstanbul'un marka caddelerinden bir tanesi Nişantaşı'ndaydı. Şimdi o marka caddenin ışığı biraz sönük. Sanatın kültürün gelmesi için oradaki fiziki koşulların da çok iyi olması lazım. Şimdi birçok konuda keyfi kaçık. Oradaki reklam tabelaların bile dizaynı olması lazım.

'BAYRAĞIMIZA TOPRAĞIMIZA SIKINTI GELİRSE PARTİLER BİRLEŞMELİ'

© AA / İslam Yakut Yıldırım: Beka tartışması yerelde gündem olmamalı, benim gönlüm razı değil

- Bir kere biz toprağımıza, bayrağımıza bağlı her yurttaşımızın özgür yaşamasını arzu ederiz. Türkiye'nin her noktasında bütün vatandaşlarımızın yüzü gülsün. Bayrağımıza, toprağımıza sıkıntı gelirse o noktada bütün siyasi partimizin birleşmesi lazım. Mehmetçiğimize karşı bir silah doğrultma varsa bütün siyasi partiler bayrağımızı ve toprağımızı savunmak için el ele vermesi lazım.

'BELEDİYE OLARAK BİR KONGRE MERKEZİ YAPMAK İSTİYORUM'

- Bizim 56 bin öğrencimiz var. Bunlar mezuniyet töreni yapmak istiyorlar. Şişli'de bütün öğrencilerimizin mezuniyet töreni yapabilecekleri belediye olarak bir kongre merkezi yapmak istiyorum. Her mahalleye ayda bir kere her çarşamba kadınlar günü düzenlemek istiyorum.

'FERİKÖY STADI'NI 20 METRE AŞAĞI İNDİRECEĞİZ'

— Bütün spor kulüplerimizle beraber olacağım. Feriköy Spor Kulübümüz var. Stadımız var. Feriköy Stadımızı 20 metre aşağı indirmek istiyorum. Etrafı yemyeşil olacak. Gelip Feriköylü yurttaşlarımız sporlarını yapacaklar. Tribün 5 bin kişi olmayacak ama 3 bin 500 olacak. Taksim Spor Kulübümüz var. Kulübümüzün altına 300 araçlık otopark yapmak istiyorum.