Zeybekci: Vatandaş 9. ayın sonunda İzmir'e geldiğinde 'Acaba başka bir yere mi geldim?' diyecek

AK Parti tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Nihat Zeybekci, "Bir seferberlik başlatacağız. 3 ayda temizlik seferberliği. 6 ayda o şehirde bir tek çukur kalmayacak en ücra köylerimiz olmak üzere. Vatandaş İzmir'e 9. ayın sonunda İzmir'e geldiğinde 'Acaba başka bir şehre mi geldim?' diyecek" ifadesini kullandı.

Dün Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Nihat Zeybekci, İzmir'in çağı yakalaması gerektiğini söyledi.

Zeybekci, 1 Nisan'da göreve geldiklerinde şehrin çöp sorununu tamamen çözeceklerini ifade etti.

Yapacakları çalışmalarla 9 ay sonra şehre gelen vatandaşın İzmir'i tanıyamayacağını belirten Zeybekci, kuracakları şirketle kooperatifleri koordine edeceklerini ve 20 bin kadına istihdam sağlayacaklarını açıkladı.

Zeybekci sözlerinin sonunda '31 Mart akşamı Konak Meydanı'nda zeybek oynanacak' dedi.

Zeybekci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'İZMİR'İ AK PARTİLİ YAPMAK YERİNE AK PARTİ'Yİ İZMİRLİ YAPMAK'

— Oradaki sözüm doğru bir söz. Bakanlık döneminde de kullandığım bir şeydir. Bütün siyasi partiler için geçerlidir. İzmir'de AK Parti olarak yaşadığımız sonuçları diğer siyasi partiler farklı bölgelerde yaşıyor. Siyasi partinin hitap ettiği bölgeye dönüşmesi. İzmir'i AK Partili yapmak gibi bir deneme yerine AK Parti'yi İzmirli yapmak. Davranış olarak farklıdır, mutfak olarak farklıdır Ege. Bir mülayim tavrı vardır ama Efe damarı da vardır. Bütün siyasi partiler nerede başarılı olup olmadığını yorumlarlarsa ki, biz AK Parti olarak yorumluyoruz.

'İZMİRLİ VATANDAŞLARIMIZDAN KARŞILIĞINI GÖRÜYORUZ'

— Seçim kampanyasına en erken başlayan aday biziz. Soyadımız itibarıyla Zeybekci, Egeliyiz. Egeli insanların tavır ve yaklaşımlarını biliyoruz. Aslen İzmir'de işi gücü olan, sivil toplum kuruluşlarla çok yakın teması olan, şirketleri olan, istihdamı olan birisiyim. Bu sürecin bana öğrettiği şey ilk başlarda çok nazikçe merhaba, nasılsınız, iyi misinizden, vallahi bir çayımı içmeden bırakmamdan direk dokunan, temas eden, samimiyetinizi, kabiliyetinizi anlatan, insanların size inanmalarını sağlamakla ilgili açık yüreklilikle, İzmirli vatandaşlarımızla sohbet ettiğimizde bunun karşılığını gördük.

'DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANI OLDUĞUMU TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM'

— Bizim işimiz kolay ile olmaz. Hiç aklımızda yok muydu? 2004'e kadar siyasetin hiçbir şekilde geleceğim olacağını hiç düşünmemiştim. 21 Şubat 2004'de televizyonlardan sayın Cumhurbaşkanımızın bizim ismimizi açıklamıştı. Aday olacağımı bilmiyordum. 21 Şubat'ta sayın Cumhurbaşkanımız beni aradı. İhracatçılar Birliği'nde toplantıdaydık. Bayağı oldukça büyük bir şirketimiz var. Pazarlama işi bizim üzerimize kurgulanmış durumda. Kendisi 'Denizli adayı sen olacaksın' dedi. Sabah eşimle oturup, konşutuk. Tütün amelesi bir babanın çocuğu olarak bu millet sayesinde okuduk, dedim. Annemle birlikte gündeliğe giden birisiydim. Dedim ki 'herhalde benim bu millete bedel ödememiz' gerekiyor.

'SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ 'İZMİR'DE ADAY OLACAKSIN' DEDİ'

— Beni en çok mutlu eden belediye başkanlığıdır. Hiçbir makama değişmem. Diğer taraftan da önünüzde bir İzmir var. İzmir'de bakandım o zaman. Bir söz söylemişim. Aslında o gün belediye başkanlığına talip olduğumu ayan beyan söylemişim. İzmir yaratılıştan dünyanın en güzel şehri. Tarih boyunca enleri yapmış. Son dönemlerine baktığımızda insan düşünüyor İzmir'i. Hala çöple uğraşan İzmir, kanalizasyon ve arıtmayla, ulaşımla uğraşan bir şehir. Türkiye'de böyle bir şey yok. İmar Affı'yla ilgili bakarsanız İstanbul'un tam iki katı. Bunların hepsi gözünüze çarpıyor. Ege'de yaşayan herkesin bir İzmir'i vardır. Cumhurbaşkanımız ekonomiyle ilgili bir konuyla ilgili istişare ederken bir anda 'İzmir adayı sen olacaksın' dedi. 'Ne düşünürsün' dedi. Ben de 'birinci sorunuz bir talimat', ikinci soru 'Ne dersin'e cevap vereyim, inanmasaydım kesinlikle bununla ilgili yorum yapardım.

'İZMİR EN GÜZEL KIZ SÖZÜNE İZMİRLİLER ALINMADI'

— Birileri bazı lafları cümlenin yarısından alıp da yorumlamakla ilgili. Orada söylemeye çalıştığım şu, sözdür bu, Anadolu'nun genel kültür. Mahallenin en güzel kızı. Daha adaylığımız açıklanmamış. Kapıdan girerken gazeteciler ister misiniz diye sorunca, gayri ihtiyari 'İzmir mahallenin en güzel kızı, kim istemez ki' dedim. İzmir Simirna'dan geliyor. En güzel demek. İzmir'de kimsenin bununla ilgili bir alınganlığı yoktur.

'BİR ŞİRKET KURARAK KOOPERATİFLERİN KORUYUCUSU OLACAĞIZ'

— Tarımla ilgili bütün alanlarda projelerimiz var. İzmir tarımsal gayri safi hasılatında Türkiye'de 2 numara. Süt üretiminde 1 numara. Bütün bunların her birini dünya markası haline getirmek için bir çabamız olacak. İlçelerde kurulan kooperatiflerin koruyucusu kuracağımız şirket olacak. Şirket belediyenin şirketi olacak. Şirket kooperatiften ürünü alınca depolayabilme mali gücüne sahip olacak. Bu şirket kâr amaçlı değil zaten bir yere kadar zarar amaçlı kurulacak. Dünyada tüm İzmir'in hassas ürünleriyle ilgili tanıtım kampanyalarını yapacak. Dünyada bazı yerlerde görürsünüz. Londra, Paris, Tokyo, New York, Dubai'nin belirli köşelerinde İtalyan yemekleri mağazaları ve İtalyan ürünleri vardır. Bunu biz kuracağız.

'BU ŞİRKETİN GÖREVİ KOOPERATİFLERİ KURMAK VE KORUMAK OLACAK'

— Bu şirketin şöyle bir görevi olacak. İlaç, gübre, sera kurulması, traktör, pamuk toplama makinası gibi. Bunları bu şirket vasıtasıyla toplu olarak alınacak. Çiftçi kardeşim 2 yıl vadeli, sıfır faizli ödeyecek. Veya ürün hasadında ödeyebilecek. En başarılı kooperatif Tire Süt Kooperatif. Niye biz 30 ilçede aynı aynı kurup da bir noktaya gelerek korumayalım? Kooperatifleri kurmak görevi bu şirketin olacak. Onları bir şekilde zor zamanda, yağmurlu havada, kuru havada bunları bir yere götürmek bu şirketin görevi olacak.

'İZMİR'DEKİ İŞSİZLİK ORANLARI TÜRKİYE'NİN ÇOK İLERİSİNDE'

— Birileri bunu İzmir'de söyleyecek sözü olmayanlar, sorunları, problemleri, çözüm önerileriyle ilgili alanı siyasi ideolojik perdeyle kapatmak isteyenler yapıyor. Bu İzmir'e yapılan haksızlık. İzmir'de yaşam tarzıyla ilgili problem yok. Eğer bir problem varsa yaşam kalitesiyle ilgili. 65 bin kişiye yüzyüze sorduk. En son 2 ay oldu, 84 bin kişiye sorduk. Öncelikleriniz, problemleriniz ne diye sorduk. İzmir patinaj yapmıyor, geriya kayıyor. Genç işsizlik oranı yüzde 26,5, işsizlik oranı 14,5, kadın işsizlik oranı yüzde 19'lar civarında, Türkiye'nin çok ilerisinde.

'DENİZLİ'DE ÇÖPLERDEN ELEKTRİK ÜRETİLİYOR, BUNU BEN YAPTIM'

— Anketlerde altyapı sorunu çıktı. Ulaşım, otapark, yol kalitesi, yağmur suyu basması, çöp çıktı. İzmir'de tüm yağmur suları kanalizasyona verilir. Biz İzmir'de yağmur suyunu komple kanalizasyonu verdiğimiz için her yağmurda basan yağmur suyu değil lağım. Bu da denize gidiyor. 21. yüzyılda Türkiye'de böyle bir problem yaşayan başka bir şehir kalmadı. İzmir çöpünü dağlara, tepelere atıyor. Ben Denizli'de modern depolamayı yaptım da geldim. Bunlar depolanır, sızdırılmaz, arıtılır orada bir gaz oluşur, oradan da elektrik üretilir. Ben bunu yaptım da geldim. Denizli'de çöplerden elektrik enerjisi üretiliyor.

'BELEDİYE BAŞKANLARI ARTIK YATIRIMCILARIN PEŞİNDE KOŞTURUYOR'

— İzmir şu anda Ankara'nın yüzde 67'si kadar GSMH'ye sahip. Geri gitmişiz. İhracatta 2 numaraydık. Şu anda TÜİK rakamlarına göre üçüncüyüz, TİM rakamlarına göre dördüncüyüz. Antalya'ya 19 milyon üzerinde turist geldi bizi 1 milyon 40 bin. İklim anlamında baktığımızda Antalya'nın deniz turizmi var. Antalya'ya 2018'de 100 milyar para girdi, İzmir'e girmedi. Onun için yüzde 26,5 genç işsizlik var. İzmir'de tersine beyin göçü var. İzmir'de herkesin bildiği bir hanımefendi var. Dedi ki, 'benim çocuklarım en güzel okullarda okudu ve İzmir'de iş bulamadığı için İstanbul'a gitti'. Artık dünyada şehirler yarışıyor. Belediye başkanları yatırım avcısı şekilde koşturuyor. Belediye başkanları yatırımcıların peşinde koşturuyor.

'RAHMETLİ ANACIĞIM 'OĞLUM İÇİNDE KURT OLACAK' DERDİ'

— Bir zamanlar İzmir'de 5 tane 1. Lig'de takım vardı. Şimdi niye yok. Tüm Türkiye zamanında aynı altyapıya sahipti. Türkiye başka yere gitti, biz hala stadların inşaatını durdurmanın peşindeyiz. Bizim en büyük ilçemiz Karabağlar. En çarpık yapılaşmanın da hakim olduğu yer. Bu ilçe Türkiye'deki illerin belki yarısından daha fazla büyük. Bir sinema salonu olmaz mı? Bir konferans salonu olmaz mı? Yarım pota basketbol sahası yapmanın önünde ne engel var? Rahmetli anacığım 'oğlum içinde kurt olacak' derdi. Yani dertli olacaksın.

'HER TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLARAK BÜTÇE YAPILIR'

— 21.yüzyılın dünyasına İzmir'i hazırlamamız lazım. Vatandaşlarımızın bizar oldukları ulaşım, trafik, otapark var. Siz bunu hazırlamadığınız zaman turisti oraya nasıl getireceksiniz? Şu anda İzmir'de bunları çözeceğiz. Dillere pelesenk olan bir şey var, 'efendim biz diğer illere verilen kadar pay almıyoruz' denir. Sayın Tayyip Erdoğan Başbakan olur olmaz, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı başına bütçe gelirlerinden pay ayrılır ve bu gönderilir. Dengelemeler yapılır. İzmir kişi başına ödenen payda Türkiye'de ikincidir.

'GÖREVE GELİRSEK BALÇOVA'DAKİ PROBLEMİ BİTİRECEĞİZ'

— Balçova'da 3 bin 500 vatandaşımızın elinde tapu var. Bir türlü vatandaşlarımızın tapuyla ilgili problemleri bitmemiş. Bu probleme şu anda 5 bin mirasçılarla birlikte 20 bin kişi. Onlarla kapsamlı toplantı yaptık. Büyükşehir bu işe girmeden bu iş çözülmez. Fedakarlıkta bulunacak. Vatandaşlarımıza gelin sizin arsalarınızı yüzde 40'a kadar DOK alarak yeni çıkan parsellerle, der ki, o gün aldığınız arsaların bugünkü reel değeri ne? Gel sana bu parayı vereyim veyahutta DOK'la git yapını yap. Biz 1 Nisan itibarıyla göreve gelirsek 2019'da bu problemi bitireceğiz.

'İZMİR'DE G-20 EKONOMİ BAKANLAR TOPLANTISINI YAPAMADIK'

— Şehri dünyaya hazırlayacak, dünya vitrinine koyacak, İzmir'e gelmeyen turizm yatırımcılarını AK Parti hükümeti mi getirmedi? Ben Ekonomi Bakanı iken G-20 Ticaret Bakanlığı zirvesini İzmir'de yapmak istedim. Ama oteller yeterli değildi, yapamadım. 1000 kişiyi bir anda bir otelin tek bir salonunda bulamadık. İstanbul'da yaptık bu toplantıyı. İzmir'de büyük salonu olan bir tek otel yok.

'İZMİR KÖRFEZİ'NE ŞU AN YAĞMUR YAĞMADAN KANALİZASYON VERİLİYOR'

— İzmir'de İYİ Parti ve adı geçen partiye verilen meclis üyeliği sayısı 103. Bizim 10 Numara İzmir diye İzmir'in tüm problemlerine dokunan ve tarih vererek bizim projelerimizi almaları bizi sevindirir. İzmir'de 1 Nisan'dan sonra İzmir'de demokratik ortamlarda bunlara bakacağız şeklinde konuşmuşlardı. Aziz Bey diyordu ki, 'İzmir kokmuyor, körfez kokmuyor' diyordu. Sayın aday 'İzmir kokuyor, körfez kokuyor' diyor. İzmir Körfezi'ne kanalizasyon veriyoruz. Yağmur yağmadan da veriyoruz.

'İZMİR'DEKİ ÇANDARLI LİMANI PİRE'NİN YERİNİ ALACAK'

— İzmir'i biz bir zevk şehiri haline getirmemiz gerekiyor. İzmir bir merkezdi. Bütün Ege'nin adalarıyla birlikte geldiği bir yerdi. Gidilmek istenen bir yerdi. İzmir zamana ayak uyduramadığından dolayı Pire ve Malta limanı İzmir'in fonksiyonunun yerini aldı. Değişen, büyüyen dünyaya nakliyecilik sistemine ayak uyduramadığı için İzmir, Pire Limanı çıktı. Çandarlı limanı ile İzmir tekrar bunu alacak. Çiğli Havalimanı bizim için e-ticaret, hava kargo ve lojistik merkezi olacak.

— İzmirliler Denizli'yi bilirler. Bizim tren istasyonu ve garajın dibi şehrin tam göbeğinde. Tarihi kadim binaların olduğu yer. Denizli'de her noktada her köşede içkili restoranlar var. Hiç kimse bir şey diyemez. 21. yüzyılda bunu hala konuşuyor olmak ilkelliktir, gericiliktir, yobazlıktır. Şehir merkezinde bir eğlence mekanı olsun, tarihi binaların olduğu yeri gazinolar, pavyonlar, eğlence mekanlarının olduğu yer haline getirdik. Orayı düzenledik, alt yapısını yaptık.

'İLK ÜÇ AY YORULMAYACAĞIZ, 6 AYDA BİR TEK ÇUKUR KALMAYACAK'

— 10 Numara İzmir kitapçığımız bir taahhütnamedir. Bir sözdür. Şimdiye kadar benim için şu sözü verdi de yapmadı diye kimse bir şey söyleyemez. İzmir Belediye Başkanlığı'na geldiğimizde 1 Nisan'dan itibaren 3 ay boyunca yorulmayacağız. İlk 3 ay projelerin hazırlanması. Bütün arkadaşlarımızla oturacağız. Önce şunda anlaşacağız, biz hizmet etmeye geldik. Hizmetkâr belediyecilik anlayışı İzmir ve 30 ilçede hisedilecek. Belediye başkanlığında eşik olmayacak. Bir seferberlik başlatacağız. 3 ayda temizlik seferberliği. 6 ayda o şehirde bir tek çukur kalmayacak en ücra köylerimiz olmak üzere. İzmir'e 9. ayın sonunda İzmir'e geldiğinde 'Acaba başka bir şehire mi geldim?' diyecek.

'ÖYLE BİR HALE GETİRECEĞİZ Kİ İZMİR'DEN ZEVK ALINACAK'

— 2 yıl içinde çöpü bitireceğiz. Katı atığı bitireceğiz. İstasyon problemlerini halledeceğiz. Alsancak'taki tramvayı Karşıyaka'ya ilk üç yıl içinde yapacağız. İZBAN'a ilave yapacağız. Metroda biz havalanına kadar Buca Metrosu ilk başlayacağımız. Gaziemir girişimiz hakikaten bir kaos. Orası iki tane 6'şar şeritli yolla trafiği rahatlatacağız. Şu anda İzmir'de benim vatandaşlarımın kişi başına düşen 1.6 metre kare. 3 yıl içinde 10 katına çıkaracağız. Metropolde yaşayan vatandaşlarımızın gidebildiği iki yer var Kordon ve Karşıyaka. Benim vatandaşlarım İzmir'den zevk alacak.

— 84 bin kişiye sorduk. Vatandaşlarımızın talepleri su ücretleriyle ilgili. Şu anda İzmir Türkiye'nin en pahalı suyunu içiyor. Bunları da halledeceğiz. Metropol İzmir'de 1 metre bile yoğunluk artışına izin vermeyeceğiz. Mülkiyet hakkı kutsaldır, anayasa ile korunmuştur. Bunlar CHP döneminde yapıldı. Kent merkezinde öncelikle deprem hassasiyetiyle ilgili çok büyük sıkıntımız var. Bizim imar planlarımızda jeolojik haritalarımız işlenmemiş durumda. İzmir'in merkezinde 1 metrekare bile yoğunluğa müsaade etmeyeceğiz.

'KEŞKE TUNÇ BEY İZMİR'İN ARKA MAHALLELERİNE GİDEBİLSE…'

— Tunç Bey İzmir'i bilmiyor. Arka mahallelerine girse, Karşıyaka'nın, Bornova'nın, Buca'nın, Karabağlar'ın yaşadığı yerleri görse. Benim vatandaşımın mangal yapmaya gidebileceği bir yer yok zaten. Oradaki endişe arka mahallelerden gelebilme. Misafir demek, beni orada geçici olarak görmek, kim kalıcı acaba İzmir'de. Hayatta kim kalıcı ki? Alsancak ve Karşıyaka'dan ibaret değildir İzmir. Karşıyaka'da benim vatandaşlarımın hiçbir şekilde gidip mangal yapma imkanı yok. Ama gidebilmeli. Millet bahçelerini bunun için söylüyoruz. 31 Mart geldiğinde sizlerin en çok konuştuğu şehirlerden biri olacaktır İzmir.

'GELDİĞİMİZDE İZMİR'DE 24 SAAT AÇIK KÜTÜPHANELER YAPACAĞIZ'

— İzmir'de 1 milyon öğrencimiz var. Geldiğimizde ilk yapacağımız şey 24 saat yaşayan, açık kütüphaneler. İzmir'de 8 tane üniversitemiz var. Oralarda da bunu yapacağız. Tiyatrolarımız, kent müzelerimiz olacak. Her ilçemizde müzelerimiz olacak. İzmir'in her yerindeki yüksek yapıların tamamı CHP belediyelerine izniyle yapılmıştır.

— Türk el halıcılığıyla ilgili çok büyük zemin kaybettik. Türk halıları Pakistan, Hindistan, Çin'de dokunmaya başladı. 20 bin kadınımızı, atölyeleri kurarak, çalışan kadınlarımızın sigortasını ve stopajını biz ödeyeceğiz. Gençlerimizin istihdamı ile ilgili turist sayısını en az 10 milyona çıkarmamız lazım. Turizmi oraya çağıracağız. Belediyede çalışan kardeşlerimizin hiçbir kişiyi çıkarmayacağız. Zerre kadar şüpheleri olmasın.

'SEFERİHİSAR BELEDİYESİ ÇALIŞANLARI TAM MAAŞINI ALAMIYOR'

— Seferihisar hakikaten cennet gibi bir yer. 10 yıldır orada görevdesiniz. Belediyecilik olarak maalesef son derece başarısız bir alanı görüyorum. Bugün 130 milyon borcu var. Belediyenin 26 arazisi 119 milyona satıldı, bugünkü değeri milyardır. Sığacık Belediyesi'nin iki adası vardı. 28 dönümlük bir Eşek Adası 1 milyon 350 bin TL'ye satıldı. 10 yıllık süreçte yaklaşık olarak bütçemizi arttırdık anlamında söylenen şeyler var. Son 4 aydan beri maaş ödemekte zorlanan, insanların tam olarak maaş alamadıkları bir belediye.

— Expo Ege diyelim buna. Teması da sağlık. Bu bir anlam ifade eder bir karşılığı olur. 1971 yılındaki Akdeniz Olimpiyatları'nın katkısı olmuştur. Dünyanın en modern olimpik stadyumunu, 55 bin kişilik stadı oraya yapacağız. İzmir'de biz yine aynı içinde veledromun da olduğu büyük bir spor salonunu yapacağız.