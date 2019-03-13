Fatih Altaylı: İktidar kanalları aslında iyilik yapıyor, CHP'liler Kılıçdaroğlu'na uygulanan sansürden çok memnun

Fatih Altaylı, "İktidar medyasından muhalefete dev kıyak" başlığıyla yayımlanan yazısında "Farkındasınızdır diyeceğim ama aptalca bir giriş olacak. Farkında olmamanız mümkün değil. İktidarı destekleyen medya başta olmak üzere, Türk medyası muhalefet partilerinin adaylarına ve bu partilerin genel başkanlarına mesafeli duruyor" ifadesini kullandı.
Altaylı şöyle devam etti:
"Mesafede kastım şu:
Yetmezse, daha sonra tekrarı da banttan bir daha veriliyor.
Buna mukabil özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingleri, toplantıları ve konuşmaları büyük bir özenle yayınlanmıyor.
Ya da en kabasından, yasak savma kabilinden birkaç dakika gösterilip geçiliyor.
Fakat biliyor musunuz ki, iktidar destekçisi kanallar böyle yaparak aslında muhalefete büyük bir hizmet yaparken, hizmet ettiklerini zannettikleri iktidara da büyük bir kötülük yapıyorlar.
Çünkü Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını yayınlamamak, muhalefet adaylarına büyük bir güç veriyor.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını yayınlamayan iktidar kanalları, aslında CHP'li adaylara ve Millet İttifakı'na büyük bir hizmet, dev bir iyilik yapmış oluyorlar.
Çok açık söylüyorum, CHP'liler, medyanın Kılıçdaroğlu'na uyguladığı sansürden çok memnun.
Bunun 1 Nisan'a kadar sürmesini istiyorlar."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)