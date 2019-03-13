Selvi, Yavaş'tan şikayetçi olan Kesgin'in üniversitede nasıl sahtecilik yaptığını anlattı

Abdulkadir Selvi, "Mansur Yavaş hakkındaki iddianame seçimi nasıl etkileyecek?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Seçimlere az bir süre kala hakkında iddianame düzenlenen CHP Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş'ın basın toplantısını izledim. Yavaş'ın yanında CHP'den Haluk Koç ile İYİ Parti'den Aytun Çıray vardı. Mansur Yavaş hakkındaki iddiaları reddetti. Sahte senet işinin mağduru olduğunu savundu. Necmettin Kesgin hakkında 'Bu şahıs, resmi evrakta sahtecilik, şantaj suçlarından hapis cezası almış bir suçludur' dedi" hatırlatmasında bulundu.
Yazısının devamında "Açıklamasını yaptıktan sonra ayrıldı, soruları yanıtlamadı. Yanıtlasa daha yararlı olurdu" görüşünü dile getiren Selvi, şunları kaydetti:
Ben işin siyasi boyutuyla ilgiliyim. Bu seçimlerde iki yer çok önemli. Biri İstanbul, diğeri Ankara. Necmettin Kesgin tarafından 2017 yılında yapılan suç duyurusu, seçimlere 18 gün kala Yavaş hakkında iddianameye dönüşürse kamuoyu bunu nasıl değerlendirir, ona bakmak lazım. Seçmenler bunu hukuki bir sorun olarak mı görecek, yoksa siyasi bir mühendislik olarak mı değerlendirecek? Mansur Yavaş'a duyulan güven sarsılacak mı?
Mansur Yavaş siyasi bir kişilik olduğu için olayları onun üzerinden değerlendiriyoruz. Ancak bir de ‘resmi belgede sahtecilik, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal'den 6 yıl 6 ay 6 gün hapis cezasına çarptırılan Necmettin Kesgin diye birisi var. Mansur Yavaş'ın 'Bana sahte imzayla 600 bin dolarlık senet verdi' diye dava ettiği kişi.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ'NDE NE OLDU?
Gazi Üniversitesi ile ÖSYM arasında yapılan yazışmalarda Necmettin Kesgin'in sunduğu 1998 tarihli ÖSYM sonuç belgesinin sahte olduğu belirlenmiş. ÖSYM sonuç belgesi üzerinde 100 puanlık artış yapılmış.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel'i hatırladınız değil mi? Ceren Hoca'yı katleden kişi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet bir dönem sonra mezun olacak ve bir hukuk adamı olarak adalet dağıtacaktı. Eğer sahte belge düzenlediği tespit edilmese Necmettin Kesgin de aramızda şimdi bir hukuk adamı olarak yer alacaktı. Siyasetin tozu dumanı arasında görmediğimiz bu."
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