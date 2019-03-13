Hizbullah'ın Beykoz'da el konan villası satılıyor

Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu’nun, 2000 yılındaki çatışmada öldürüldüğü Beykoz’daki villa satışa çıkartıldı. İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, örgüt parasıyla alındığı için devlet tarafından el konulan villanın ihale ile satılacağını duyurdu. Tripleks villa ve arsası için 2 milyon 142 bin TL tahmini bedel belirlendi.

Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'nın satış listesine koyduğu Beykoz Kanlıca'daki villa dikkat çekti.

© REUTERS / Hassan Abdallah İngiltere: Hizbullah'ın siyasi ve askeri kanadı arasında fark yok

Mihribat Caddesi 520 ada 100 nolu parseldeki söz konusu villa, 19 yıl önce yaşanmış olan çatışmanın izlerini taşıyor.

17 Ocak 2000 tarihinde söz konusu villaya polis baskın düzenlemiş ve çıkan çatışmada Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu öldürülmüş, örgütün yöneticilerinden Edip Gümüş ve Cemal Tutar sağ olarak yakalanmıştı.

Çatışmanın yaşandığı villa ise daha sonra mahkeme kararı ile, örgüt parası ile alındığı ve suç örgütüne tahsis edilerek suçun işlenilmesinde kullanıldığı gerekçesiyle Hazine'ye devredilmişti.

Hizbullah Türkiye'de, bir dönem yaptığı katliamlarla gündem olmuştu. Örgüt tarafından kaçırılan pek çok kişinin gecekondularda, işkence edilerek katledildiği ve daha sonra gecekonduların temeline veya bahçesine gömüldüğü daha sonra ortaya çıkmıştı.

BODRUM KATLI TRİPLEKS VİLLA

© AP Photo / Bilal Hussein Hizbullah: Bizi yasaklamak isteyen İngiltere ABD'nin kuklası

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü villayı, mahkeme süreçlerinin tamamlanmasının ardından satışa çıkardı. Söz konusu villanın bulunduğu arsa 420 metrekare büyüklüğünde. Üzerindeki villada bir bodrum 2 normal kat ve bir de çatı katı bulunuyor.

2 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olan satış ihalesinde villa ve arsası için 2 milyon 142 bin TL tahmini bedel belirlendi. İhaleye katılacak olanların, 642 bin 600 TL geçici teminat yatırması gerekiyor. İhale şartnamesine göre satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilebilecek.

Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değil.