Kırmızı bültenle aranan IŞİD'li kadın şüpheli Bursa'da yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Suriye'de bulunduğu dönemde IŞİD bünyesinde faaliyet gösterdiği ve Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen A.A.M'nin saklandığı eve operasyon düzenledi.
Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesindeki söz konusu evde gözaltına alınan kadının, Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı olduğu ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.
© AA / İsmail Özdemir
Zanlının yakalandığı evde yapılan aramalarda, sahte Danimarka pasaportu ele geçirildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirilen A.A.M'nin işlemleri sürüyor.
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