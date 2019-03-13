Prof. Dedeoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama: Yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor

Beyin kanaması geçiren ve daha sonra ameliyat edilen Dedeoğlu hakkında vefat ettiği haberleri gelmişti.

Ancak, Time Türk'ün haberine göre, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, geçirdiği beyin kanaması sonrası Dedeoğlu ile ilgili "Son durum, ortak kararla destek ünitesinden çekip kendi doğal akışı içerisinde sonuç beklenecek" açıklamasını yaptı.

Dedeoğlu'nun yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

'ÖLDÜ' İDDİALARI

Dedeoğlu'nu tedavi gördüğü hastanede ziyarete giden Albayrak ölüm haberlerine ilişkin de açıklama yaptı. Albayrak, sabah Dedeoğlu'nun ağabeyi ile görüştüğünü, sonrasında hastaneye gelirken "ölüm" iddialarıyla karşı karşıya kaldığını anlatan Albayrak, "Ben yoldayken bir son dakika bilgisi paylaşıldı. Ben yola çıkmadan önce de abisiyle görüştüm, 'Bir değişiklik yok.' demişti. Telefonu kapattım, son dakikalar başladı. Tekrar aradım, 'Bir değişiklik mi oldu?' diye sordum, 'Hayır olmadı, bizim de haberimiz yok.' dedi" ifadelerini kullandı.

BERİL DEDEOĞLU KİMDİR?

© AFP 2018 / EMMANUEL DUNAND Dedeoğlu: Sığınmacı krizine karşılık ilerleme raporunu yumuşatmayı teklif ettiler

Beril Dedeoğlu 1961'de Ankara'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. 1986'da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Daha sonra aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladı.

Akademik kariyerine Prof. Dr. Esat Çam'ın asistanı olarak, 1995 yılında Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde başladı. 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör oldu. Aynı yıl Galatasaray Üniversitesi İkitisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığına getirildi. Bir dönem Kadir Has Üniversitesi'nde ders verdi. Ayrıca, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Avrupa Birliği ve uluslararası ilişkiler alanlarında birçok kitabı ve makalesi bulunuyor.

6 Şubat 2012 tarihinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine atandı. 2015 yılında Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki geçici seçim hükümetinde Avrupa Birliği Bakanı olarak görev yaptı.

28 Şubat 2017 tarihinde, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un yerine Ege Üniversitesi Rektörvekili olarak atandı. Beril Dedeoğlu, en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'nda görevlendirilmişti.