AYM, 'Katil polis' sloganını hakaret saymadı

1 Mayıs 2012 Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında polis tarafından kimlikleri belirlenen öğrencilerin gözaltına alınması sırasında attığı 'Katil polis' sloganı suç sayılmadı. Anayasa Mahkemesi kararında, sloganın 'kolluk kuvvetlerinin muamelelerine karşı eleştiri amacıyla atıldığı' ifade edildi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, 14 Mayıs 2012 günü, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda polis Kadıköy'de bulunan Paylaşma ve Dayanışma Derneği'ne baskın yaptı.

Baskın sırasında dernekte bulunan Furkan Çelik gözaltı kararına direnerek ‘Katil polis hesap verecek, direne direne kazanacağız' sloganı attı. Dernekte bulunanlar ile polis arasında yaşanan tartışma sonrası içeridekiler gözaltına alındı.

Baskına katılan polislerin şikayeti üzerine açılan soruşturmada gözaltına alınanların polise hakaret ettiği ve görevini yaptırmamak için direndiği öne sürüldü. Mahkeme önce ceza verdi ardından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

'SLOGANIN GÖREVLİ POLİSLERİ HEDEF ALDIĞI KONUSU KUŞKULUDUR'

Karara yapılan itiraz Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanmasının ardından Resmi Gazetede yayımlandı.

Kararda, "Somut olayda başvurucular, polisler tarafından gözaltına alınırken 'Katil polis hesap verecek, direne direne kazanacağız, baskılar bizi yıldıramaz' şeklinde sloganlar atmıştır. Başvurucuların hakaret suçundan cezalandırılmalarına neden olan sloganın görevli polisleri hedef aldığı konusu da kuşkuludur. Yakalama ve gözaltı sırasında kullanılan kalıplaşmış sloganlar, kitlesel eylemler yapan grupların kolluk güçleri ile karşılaştıkları durumlarda sıkça kullanılmaktadır. Bu bağlamda 'Katil polis hesap verecek' şeklindeki sloganın genel nitelikli olduğu değerlendirilmiş ve başvuru konusu olayda görev yapan polislerin kişisel şeref ve itibarına yönelik olmadığı kabul edilmiştir" görüşüne yer verildi.