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12:59 13 Mart 2019
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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin kalkınma planı yok

    © AA / Ali Atmaca
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin herhangi bir kalkınma planının olmadığını belirterek, "1.1.2019'dan itibaren Türkiye'nin kalkınma planı yok. Bir devlet plansız yönetilir mi? Türkiye yönetiliyor. Başka örneği var mı? Afrika'nın az gelişmiş ülkelerini bilmiyorum ama başka bir ülke yok" diye konuştu.

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kırklareli'de STK, sendika temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

    Patates
    © AA /
    Patates üreticileri: Şu an ithalat yapmayı gerektirecek bir durum yok, adrese teslim bir kararname olmuş
    Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Nohut getiriyoruz. Niçin? Şimdi 200 bin ton patates getireceğiz. Niçin? Yer mi kalmadı? Patates ekecek alan mı kalmadı? Bir ülke düşünün tek başına 17 yıl yönetiyor ama nasıl oldu da bu noktaya geldik? Hepimizin düşünmesi lazım. Hepiniz kanaat önderisiniz eyvallah. Yarın ne olacağını kim biliyor? Erdoğan dahil hiç kimse bilmiyor" dedi.

    Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin kalkınma planı yok. 1.1.2019'dan itibaren Türkiye'nin kalkınma planı yok. Bir devlet plansız yönetilir mi? Türkiye yönetiliyor. Başka örneği var mı? Afrika'nın az gelişmiş ülkelerini bilmiyorum ama başka bir ülke yok. 2019 Türkiye plansız" ifadesini kullandı.

    Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

    'KİŞİYE BAĞLI HİZMET KAVRAMI DOĞRU DEĞİL'

    — Kişiye bağlı hizmet kavramı doğru değildir. Aksi halde dünya dururdu. Dünyanın gelişmesi değişim üzerine inşa edilmiştir. Belediye başkanı arkadaşlarımdan şunu bekliyorum seçildiğiniz andan itibaren hiçbir ayrım yapmayacaksınız belde halkında. Herkese hizmet götürülecek eşit. Ama bir mahalle yoksulsa oraya pozitif ayrımcılık yapılacak. Harcanan her kuruşun hesabını millete yani size verecek.

    CHP Genel Bașkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Ali Atmaca
    Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacımız var
    - Hesabını vermezseniz siz geçmişinizde kara bir leke bırakmış olursunuz. Mal varlığımız meydanda harcamalarımız da meydanda.  Çalınan kimin parası? Halkımızın parası. Siyasette yeni bir alan sayfa açmamız lazım.

    — Belediye başkanı olduğunuzda hiçbir işçinin memurun işine son vermeyeceksiniz. Herkesi kucaklayacaksınız. Esnafı ziyaret edeceksiniz. Belediye başkanı seçilip sırça köşkte oturmayacak belediye başkanı. Belediye başkanı ayda bir kasaba, bakkala uğramalı. Belediye başkanı biraz halk adamı olmalı. Zor bir şey değil. Ben şahsen öyle yaşıyorum. Halktan kopmadık, saray merakımız yok.

    'DÜNYA MARKASI OLAN TÜRK TÜTÜNÜNÜ BİTİRDİK, YUNANİSTAN'DAN İTHAL EDİYORUZ'

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Ali Ballı
    Kılıçdaroğlu: Bir ülke üretiyorsa o ülkenin beka sorunu olmaz
    - Üretimden söz ettim. 2018 yılında Yunanistan'dan 115 milyon dolarlık pamuk ithal ettik. 2018'de 28 milyon dolarlık buğday ithal ettik. 13 milyon dolarlık da tütün ithal ettik. Dünya markası olan Türk tütününü bitirdik, Yunanistan'dan ithal ediyoruz.

    — Üretmezseniz beka sorunu çıkar. STK'lara, sendikalara, muhtarlara, esnaf ticaret odalarının başkanlarına bir gerçeğin altını çizerek sözlerime son vereceğim. Bir ülke özelleştirme yapıyor olabilir. Ama bir devlet kendi silah fabrikalarını yabancı bir orduya satmaz. Bunun dünyada örneği yoktur. Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'ndan söz ediyorum, 25 yıllığına Katar ordusuna satıldı. Tıpkı Telekom gibi. Gitti krediyi bizim bankalardan aldı Telekom'un kârını aldı yurtdışına götürdü, kredinin ödemesine gelince ödemiyorum dedi. 3 banka mecburen sineye çektiler. Bedava uçak verdikleri için mi satıyorsun? Yarın kapatsa orayı ne diyeceksiniz?

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    Etiketler:
    İthalat, Ekonomi, Sivil toplum kuruluşları, Sakarya Tank Palet Fabrikası, Telekom, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Katar, Yunanistan, Kırklareli
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