AK Partili Çelik: Yavaş'ı şikayet eden kişiyi tanımıyoruz, taraf değiliz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş'a yöneltilen 'sahte senetle tahsilat yapmaya kalkışmak' suçlamasını yorumladı. "Biz bu kişiyi tanımıyoruz. Bu kişi hakkında bilgi sahibi değiliz" diyen Çelik, bu meselede taraf olmadıklarını kaydetti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çelik, burada CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş'a yöneltilen 'sahte senetle tahsilat yapmaya kalkışmak' suçlamasına da değindi.

Yavaş'ın konuya dair açıklamalarını 'yeterli bulmadıklarını' ifade eden Çelik, "Bu yaptığı basın toplantısını neden üç ay önce yapmadı. Bu haberler yeni değil, ilk haber 11 Aralık'ta yayınlanmış" dedi.

"Susarken bizim açıklamamızın ardından açıklama yaptılar. Bazı yalan ifadeler var. Birkaç gün sustuklarını söylüyorlar, bu birkaç aylık mesele" diyen Çelik, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Oradaki beyanlarda bizim, kendilerinin ihtilaflı olduğu kişiyle ilgili tarafgir olduğumuzu söylüyor. Benim 'saygıdeğer' gibi bir ifadem olmadı. Biz bu kişiyi tanımıyoruz. Bu kişi hakkında bilgi sahibi değiliz. Biz hakim değiliz, savcı değiliz.

Biz bu meselede taraf değiliz. Bizim gündeme getirdiğimiz mesele Ankaralı seçmenin hak ettiği temiz siyaset talebi konusunda Mansur Yavaş'ın niçin cevap vermediği, CHP yönetiminin neden sustuğudur. Bu kişinin nasıl biri olduğu kendisiyle dostluk yapan Mansur Yavaş'tır.

Bu kürsü, Türkiye'de sivil siyasetin gelişmesi için kurulan bir kürsüdür. İftira arıyorlarsa kendilerinin içinde bulundukları atmosfer içindeki siyasi ilişkilerine bakması gereken bir durumdur. Bu rakipler meselesi değildir. Kendisine güvenen bir siyasetçi bu sorulara cevap verebilir. AK Parti bir dünya markasıdır. AK Parti'nin Mansur Yavaş gibi bir meselesi yoktur. Bu CHP'nin meselesidir. Bu gerçeklerin kamuoyuna duyurulması her siyasi partinin görevidir. Mansur Yavaş meselesi bizim meselemiz değildir.

'ORTADA İFTİRA YOKTUR, MESELE MANSUR YAVAŞ'IN BUNU NASIL İZAH ETTİĞİDİR'

Sahte bir senetle alacak takibi yapmıştır, Yargıtay'da bu kesinleşmiştir. Ortada iftira yoktur. Mesele Mansur Yavaş'ın bunu nasıl izah ettiğidir. Bu iş birkaç günlük mesele değil. Bu haberlerin çıkması 11 Aralık 2018 tarihli. 3 günden değil, 3 aydan bahsediyoruz. Bu zamana kadar niçin tekziple idare etti de, dünkü basın toplantısını adaylığı açıklanmadan yapmadı?

İftira, tezgah gibi bir takım manipülasyonlar bizim kapımızdan içeri giremez. Bu konuda daha deneyim sahibi olanlar var. Etrafına bakmasında fayda var. Bu mahkeme kararıyla sabit. Biz hayal mahsulü bir durumdan bahsetmiyoruz. Rakibinin, mal beyanında bulunduğu için bunun geldiğini söylüyor. Temel bilgi eksikleri var. Biz bunun CHP adaylarında olmasından bıktık. Bunları düzeltmekten yorulduk. Bizim belediye başkan adayımız 1994'ten beri kamu görevi yapmaktadır. Birçok defa mal beyanında bulunmuştur. Kendisine, adresine göndereceğiz.

'DAVAYI HEYECANLA BEKLİYORUZ'

Bu konuların mahkemede de görüşülmesi, kamuoyunun önünde daha açık ve net bir şekilde konuşulması için dava açma sözünden sakın geri adım atmasın. Bu davayı heyecanla beklediğimizi ifade etmek isterim.

'NETFLIX DİZİSİ GİBİ'

Olaylar Netflix dizisi gibi gelişiyor, aralıkta birinci sezon bitti. Bu Netflix dizisinin devamını merakla bekliyoruz."