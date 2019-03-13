AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'ya: 'Diktatör' lafını kendisine iade ediyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' diyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. "Kendisine en çok yakışan sıfat olarak 'diktatör' lafını kendisine iade ediyoruz" diyen Çelik, sözlerinin devamında "Zaten bizi övseydi utanç duyardık" ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Türk gazeteciler ve yargıçlar hapishaneleri doldururken Türkiye'nin diktatörü Erdoğan İsrail demokrasisine laf uzatıyor" ifadesini kullanan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

© AA / Halil Sağırkaya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Netanyahu'nun Erdoğan açıklamasına tepki

Diktatör sıfatının en çok Netanyahu'ya yakıştığı görüşünü dile getiren Çelik, "Kendisine en çok yakışan sıfat olarak 'diktatör' lafını kendisine iade ediyoruz" dedi.

Çelik, sözlerinin devamında Netanyahu'yu ırkçılıkla suçladı ve "Zaten bizi övseydi utanç duyardık" ifadesini kullandı.

NETANYAHU NE DEMİŞTİ?

Benyamin Netanyahu, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'a "Türkiye'nin diktatörü" diye seslenmişti.

​Netanyahu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türk gazeteciler ve yargıçlar hapishaneleri doldururken Türkiye'nin diktatörü Erdoğan İsrail demokrasisine laf uzatıyor. Bu nasıl bir komedi! İsrail'de kimse ikinci sınıf vatandaş değildir. İsrail, yaklaşık 2 milyon İsrailli Arap da dahil olmak üzere, bütün İsraillilerin eşit haklara sahip olduğu bir demokrasidir. Ancak İsrail aynı zamanda yegane ve tek Yahudi devletidir. Bayrağımızda Davud'un yıldızı vardır ve milli marşımız da Hatikva (Umut)tur. İbranice'de resmi dilimizdir. Geri dönüş yasamız da bütün Yahudilere kendi öz vatanlarına dönüş imkânı tanır."

But Israel is also the one and only Jewish state, with a Star of David on our flag, Hatikvah our national anthem, Hebrew our official language and where a Law of Return gives every Jew around the world the right to return to our ancestral homeland. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 12, 2019

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