İstanbul'da alıkonulan geminin kaptanı: Boğaz'ı kapatma kararımızdan vazgeçtik

Armatörünün borcu nedeniyle Haziran ayından beri İstanbul'da alıkonulan Streamline gemisinin kaptanı Bahman Bagirov, taleplerinin yerine getirilmemesi nedeniyle Boğaz'ı kapatacaklarını yetkililere bildirdiklerini, ancak mürettebatın daha fazla zarar göreceğini öğrenmelerinin ardından kararlarından vazgeçtiklerini söyledi.

Sputnik'e konuşan Bahman Bagirov, dün 10 aydan beri maaşlarını alamamaları ve mürettebatın değiştirilmemesi nedeniyle bugün Boğaz'ı kapatacaklarını bildirmişti.

Daha sonra gemi yönetimi, yetkililere ve geminin sahibine kararlarını aktardı. Sahil güvenlik güçleri ise gemiye gelerek kaptanla görüştü. Kaptan Bagirov, Boğaz'ı kapatarak ülke güvenliğine ve geçişlere zarar vermek istemediğini ifade etti.Bagirov, bugün yaptığı açıklamada ise "Olaydan mürettebatın zarar görebileceği, bu adımın sonucunun tutuklanma ve para cezası olabileceğini öğrendikten sonra vazgeçtim" dedi.

Rusya'nın Rostov-na-Donu kentinden İstanbul'a tamirat için gelen Streamline gemisi Haziran 2018'de armatörünün borcu nedeniyle mürettebatıyla birlikte tutuklanmıştı. Geminin mürettebatı o tarihten bu yana evlerine dönemiyor ve maaşlarını alamıyor.

Ekim ayında Akça Shipping'in sahibi Cezmi Akça Sputnik'e, eski gemi operatörü tarafından imzalanan sahte bir kira sözleşmesi ve geminin tutuklanmasına neden olan borçla bağlantılı olarak süren davanın bitmesini beklediklerini ve bir ay içinde mürettebata olan borçlarını ödeyeceklerini söylemişti. Ancak, mürettebata herhangi bir ödeme yapılmadı.