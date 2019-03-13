İstanbul'da alıkonulan geminin kaptanı: Boğaz'ı kapatma kararımızdan vazgeçtik

Sputnik'e konuşan Bahman Bagirov, dün 10 aydan beri maaşlarını alamamaları ve mürettebatın değiştirilmemesi nedeniyle bugün Boğaz'ı kapatacaklarını bildirmişti.
Bagirov, bugün yaptığı açıklamada ise "Olaydan mürettebatın zarar görebileceği, bu adımın sonucunun tutuklanma ve para cezası olabileceğini öğrendikten sonra vazgeçtim" dedi.
Rusya'nın Rostov-na-Donu kentinden İstanbul'a tamirat için gelen Streamline gemisi Haziran 2018'de armatörünün borcu nedeniyle mürettebatıyla birlikte tutuklanmıştı. Geminin mürettebatı o tarihten bu yana evlerine dönemiyor ve maaşlarını alamıyor.
Ekim ayında Akça Shipping'in sahibi Cezmi Akça Sputnik'e, eski gemi operatörü tarafından imzalanan sahte bir kira sözleşmesi ve geminin tutuklanmasına neden olan borçla bağlantılı olarak süren davanın bitmesini beklediklerini ve bir ay içinde mürettebata olan borçlarını ödeyeceklerini söylemişti. Ancak, mürettebata herhangi bir ödeme yapılmadı.
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