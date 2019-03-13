Bahçeli: Biz 'beka sorunu' diyoruz ama gerçek sorun belli oldu: Kemal, Meral, Temel, hepsi beş harften oluşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biz Türkiye'de beka sorunu diyoruz ama gerçek sorun belli oldu. Kemal, Meral, Temel... Hepsi beş harften oluşan bir ittifakın kapsamı içerisinde bulunan anlamlı isimler olarak dikkat çekiyor" ifadesini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, önceki akşam Kırıkkale mitinginin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan'dan Akşener hakkında suç duyurusu

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre Bahçeli, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Denizli'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermede bulunarak vatandaşlara ‘teröristler' ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı da Akşener ile ilgili soruşturma başlatılmasını istedi, siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Çok yanlış ve talihsiz bir açıklama. Böyle konuşma sırası kendisine geldiği bir anda cumhurbaşkanın ismini kullanarak 'Denizlili teröristler nasılsınız?' demek siyasetle bağdaşmayacak bir anlayıştır. Onun içinde Cumhurbaşkanı zannediyorum kendi kişisel hakkını koruyacak tarzda bir müdahale yaptırmak istiyor. Avukatlarına talimat vermiş, 'bu olayın üzerine gidin bakalım. Ben bunu söyledim mi söylemedim mi?'… Bu tartışmanın içerisine siyaseti bütünüyle dahil etmek doğru olmaz. Bir takım şeyler farklılaşmaya başlar."

Bahçeli, "Biz Türkiye'de beka sorunu diyoruz ama gerçek sorun belli oldu Kemal, Meral, Temel… Hepsi beş harften oluşan bir ittifakın kapsamı içerisinde bulunan anlamlı isimler olarak dikkat çekiyor" dedi.

'BEŞİKTAŞ İYİ GİDİYOR, BERABERE KALACAK DEMİŞTİM'

Bahçeli, "Beşiktaş'ın son durumunu nasıl buluyorsunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Beşiktaş iyi gidiyor. Berabere kalacak demiştim. Beşiktaş üç sıfır öne geçti. Ama biz iyi bir takımız üç gol attık. Fakat karşımızda da bizim kadar tarihi bir kulüp var. Onu da incitmemek lazım dedim. Üç gol yedi berabere kaldı."

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen teknik direktör Şenol Güneş'le teması olmadığını söyleyen Bahçeli, "Vallahi hiç ona karışmam milli takım" ifadesini kullandı.