Boeing 737-8 Max'in Türk hava sahasındaki uçuşları durduruldu

© AP Photo / Güvenlik endişesi büyüyor: Boeing ambargosuna katılan ülkeler arttı

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durduruldu" ifadeleri kullanıldı.

Etiyopya'da yaşanan uçak kazasının ardından bir kez daha güvenlik endişesiyle gündeme gelen Boeing 737 Max 8 uçuşlarını askıya alan ülkelerin sayısı artarken, bakanlık dün yaptığı açıklamada da Boeing 737 MAX tipi uçakların uçuşlarının tedbir amacıyla durdurulduğunu açıklamıştı.

Söz konusu modelin uçuşlarını askıya alan veya yasaklayan bazı ülkeler şöyle: Avustralya, İngiltere, Brezilya, Çin, Arjantin, Cayman Adaları, Etiyopya, Malezya, Endonezya, Singapur, Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Vietnam, Norveç, Almanya, Fransa, Hollanda.

Etiyopya Havayollarına ait Nairobi-Addis Ababa seferini yapan Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı Pazar günü kalktıktan altı dakika kadar sonra düştü ve uçaktaki 157 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.

Geçen yıl ekim ayında Endonezya'nın başkenti Jakarta'da yine aynı Boeing modeli kalkıştan kısa süre sonra irtifa kaybederek denize düşmüş, kazada 189 kişi yaşamını yitirmişti.