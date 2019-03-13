'Yeni parti' siteyi kapattı: Mesajlarınız emanetimiz

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şartlar gereği web sitemizi bir süreliğine yayından kaldırıyoruz. Bize gönderilen mesajlar emanetimizdir, güveninizi boşa çıkarmayacağız. Zamanı geldiğinde kadromuz ile karşınızda olacağımıza inanıyor ve saygılarımızla şimdilik sizlere veda ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Saygıdeğer Vatandaşlarımız,— Yeni Bir Parti (@_YeniBirParti_) 12 марта 2019 г.
Şartlar gereği web sitemizi bir süreliğine yayından kaldırıyoruz. Bize gönderilen mesajlar emanetinizdir, güveninizi boşa çıkarmayacağız. Zamanı geldiğinde kadromuz ile karşınızda olacağımıza inanıyor ve saygılarımızla şimdilik sizlere veda ediyoruz.
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