'Yeni parti' siteyi kapattı: Mesajlarınız emanetimiz

'Yeni Bir Parti' adlı Twitter hesabından yapılan açıklamada, web sitesinin 'şartlar gereği' bir süreliğine yayından kaldırıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Bize gönderilen mesajlar emanetimizdir, güveninizi boşa çıkarmayacağız" denildi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından kurulduğu iddia edilen ancak daha sonra 'ulusalcı' bir gruba ait olduğu öne sürülen 'Yeni Bir Parti'nin resmi web sitesi kapatıldı.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şartlar gereği web sitemizi bir süreliğine yayından kaldırıyoruz. Bize gönderilen mesajlar emanetimizdir, güveninizi boşa çıkarmayacağız. Zamanı geldiğinde kadromuz ile karşınızda olacağımıza inanıyor ve saygılarımızla şimdilik sizlere veda ediyoruz" ifadelerine yer verildi.