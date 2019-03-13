İflas kararı verilen Pamukkale Turizm için alacaklılar 'devam' oyu verdi

İflasına karar verilen Pamukkale Turizm ile ilgili kritik karar, dün ilki yapılan alacaklılar toplantısında çıktı. Toplantıda, alacaklıların büyük bir bölümü, şirket faaliyetinin devamı yönünde oy kullandı. Şirketin iflasına ilişkin yapılan itiraz ise istinaf mahkemesi aşamasında.

© Fotoğraf : Twitter İflas eden Pamukkale: Seferlerimiz sürüyor

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, 60 yıla yakın geçmişi bulunan Pamukkale Turizm (A Pamukkale Taşımacılık Tur. Tic. Limited Şti) adına yapılan konkordato başvurusunda mahkeme iflas kararı vermişti.

Mahkemenin verdiği iflas kararı sonrası dosya İzmir İflas Müdürlüğü'nde gönderildi.

YÜZDE 83 'DEVAM' DEDİ

İflas müdürlüğü, 1. Alacaklılar Toplantısı için 12 Mart'a gün verdi. Anılan toplantıda, alacaklıların vereceği karar şirketin bundan sonraki süreci için belirleyici olacaktı. Yapılan oylama sonrası, şirket alacaklılarının yüzde 83'ü, Pamukkale Turizm'in faaliyetlerinin devamı yönünde oy kullandı. Alacaklıların yüzde 12'si ise çekimser kaldı.

© Fotoğraf : Twitter Konkordato talebi reddedilen Pamukkale resmen iflas etti

Bu kararla birlikte, şirket faaliyetleri, iflas masası denetiminde yürütülecek. Türkiye genelinde 600 otobüs ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan şirketin 3500 kadar çalışanı bulunuyor.

Şirketin iflasına ilişkin verilen karara yapılan itiraza ilişkin süreç ise, İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde devam ediyor.