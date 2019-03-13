İflas kararı verilen Pamukkale Turizm için alacaklılar 'devam' oyu verdi

Mahkemenin verdiği iflas kararı sonrası dosya İzmir İflas Müdürlüğü'nde gönderildi.
YÜZDE 83 'DEVAM' DEDİ
İflas müdürlüğü, 1. Alacaklılar Toplantısı için 12 Mart'a gün verdi. Anılan toplantıda, alacaklıların vereceği karar şirketin bundan sonraki süreci için belirleyici olacaktı. Yapılan oylama sonrası, şirket alacaklılarının yüzde 83'ü, Pamukkale Turizm'in faaliyetlerinin devamı yönünde oy kullandı. Alacaklıların yüzde 12'si ise çekimser kaldı.
Bu kararla birlikte, şirket faaliyetleri, iflas masası denetiminde yürütülecek. Türkiye genelinde 600 otobüs ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan şirketin 3500 kadar çalışanı bulunuyor.
Şirketin iflasına ilişkin verilen karara yapılan itiraza ilişkin süreç ise, İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde devam ediyor.
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