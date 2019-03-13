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14:31 13 Mart 2019
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    Cinsel istismar

    Engelli kadına AVM tuvaletinde tecavüz: Sanık, delil yetersizliğinden beraat etti

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kas hastası 29 yaşındaki D.A.'ya bir AVM'nin engelli tuvaletinde tecavüz ettiği iddiasıyla 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan E.G., delil yetersizliğinden beraat etti.

    E.G adlı şahıs, Esenyurt'ta 24 Eylül 2016 tarihinde bir AVM'nin engelli tuvaletinde tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kas hastası D.A.'ya tecavüz ettiği iddiasıyla 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.

    Mahkeme
    © Flickr /
    Savcı, engelli kadına AVM'de tecavüz eden şüphelinin tahliyesini istedi
    Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık E.G. ve avukatı Atıl Uğur katılırken, şikayetçi D.A. duruşmaya katılmadı.

    Son sözü sorulan tutuksuz sanık E.G., "Takdir mahkemenindir" dedi. Mahkeme, sanığın cezalandırılması için yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığını gerekçe göstererek beraatine karar verdi.

    10 AY TUTUKLU KALMIŞTI

    Soruşturma kapsamında 25 Eylül 2016 tarihinde tutuklanan E.G., 13 Temmuz 2017 tarihinde yapılan duruşmada tahliye edilmişti.

    Cinsel istismar
    © Fotoğraf : Twitter
    Engelli kadına AVM tuvaletinde tecavüz
    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki D.A.'nın kas hastalığı nedeni ile tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamak zorunda olduğu, müşteki ile şüpheli E.G.'nin 24 Eylül 2016 tarihinde meydana gelen iddianameye konu olaydan 4 ay önce tanıştıkları ifade edilmişti.

    Şüphelinin birkaç görüşmeden sonra müştekiye cinsel ilişki teklif ettiği ancak müştekinin bunu kabul etmediği savunulan iddianamede, 24 Eylül 2016 tarihinde müşteki ile şüphelinin Esenyurt'ta bir AVM'de buluştukları, şüphelinin burada müştekiye cinsel ilişki teklif ettiği ancak müştekinin bunu kabul etmediği belirtilmişti.

    Müştekinin lavaboya gitmek istediğini beyan etmesi üzerine şüphelinin müştekiyi AVM'nin engelliler tuvaletine götürdüğü ve burada müştekiye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilmişti. Müştekinin kanamasının oluşması üzerine şüpheli ile müştekinin birlikte hastaneye gittiği anlatılan iddianamede, şüphelinin, 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyordu.

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    Etiketler:
    Beraat, Tecavüz, AVM, Engelli, Esenyurt, İstanbul
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