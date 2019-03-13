Model Didem Soydan'a 'terör' soruşturmasından takipsizlik, Cumartesi Anneleri'nden destek

Cumartesi Anneleri'ne destek verdiği sosyal medyada paylaşımından dolayı hakkında 'örgüt propagandası'ndan soruşturma açılan model Didem Soydan'a takipsizlik kararı verildi. Cumartesi Anneleri de resmi Twitter hesabından Soydan hakkında açılan soruşturmaya tepki gösterek, "Didem Soydan vicdanın sesidir" paylaşımında bulundu.

Manken Didem Soydan hakkında sosyal medya hesabında Cumartesi Anneleri ile ilgili paylaşımıyla 'terör örgütü propagandas' yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Soydan, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından Hasan Ocak ile annesinin fotoğrafını paylaşıp altına "Bir anne, evladını arıyor. Gözaltına alınmış ve kaybedilmiş evladını. Onların adı benim için sevginin, vazgeçmemenin, yüreğin, analığın sözlük karşılığıdır. Cumartesi anneleri özür diliyorum. Gördüğünüz muamele için özür diliyorum. Sizler çöp yığınının üzerine düşen çiğ tanelerisiniz. Özür dilerim" yazdığı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet edildi.

Şikayet üzerine Soydan hakkında 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma başlatan başsavcılık, incelemesini tamamladı.

Başsavcılık, Söylenilen sözlerin propaganda kapsamında değerlendirilemeyeceği" gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

'DİDEM SOYDAN VİCDANIN SESİDİR'

Cumartesi Anneleri de resmi Twitter hesabından Soydan hakkında açılan soruşturmaya tepki göstererek, "Kaybedenlere dokunmayanlar adalet talebimize ses verenlere karşı suç üretmeye çalışıyor. Acımıza ortak olmak suç değildir. Didem Soydan vicdanın sesidir" paylaşımında bulundu.

Kaybedenlere dokunmayanlar adalet talebimize ses verenlere karşı suç üretmeye çalışıyor.

Acımıza ortak olmak suç değildir. @didem_soydan vicdanın sesidir. — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) 13 марта 2019 г.

Soydan da Cumartesi Annleri'ne yanıt olarak, "Sizler çöp yığının üzerine düşen çiğ tanelerisiniz. Cansınız. Onca üzüntülerinizin arasında bu haber ile sizi üzdülerse ben onlar adına tekrar özür dilerim. Sevgiler" diye yazdı.