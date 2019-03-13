Model Didem Soydan'a 'terör' soruşturmasından takipsizlik, Cumartesi Anneleri'nden destek

Manken Didem Soydan hakkında sosyal medya hesabında Cumartesi Anneleri ile ilgili paylaşımıyla 'terör örgütü propagandas' yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
Şikayet üzerine Soydan hakkında 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma başlatan başsavcılık, incelemesini tamamladı.
Başsavcılık, Söylenilen sözlerin propaganda kapsamında değerlendirilemeyeceği" gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.
'DİDEM SOYDAN VİCDANIN SESİDİR'
Cumartesi Anneleri de resmi Twitter hesabından Soydan hakkında açılan soruşturmaya tepki göstererek, "Kaybedenlere dokunmayanlar adalet talebimize ses verenlere karşı suç üretmeye çalışıyor. Acımıza ortak olmak suç değildir. Didem Soydan vicdanın sesidir" paylaşımında bulundu.
Kaybedenlere dokunmayanlar adalet talebimize ses verenlere karşı suç üretmeye çalışıyor.— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) 13 марта 2019 г.
Acımıza ortak olmak suç değildir. @didem_soydan vicdanın sesidir.
Soydan da Cumartesi Annleri'ne yanıt olarak, "Sizler çöp yığının üzerine düşen çiğ tanelerisiniz. Cansınız. Onca üzüntülerinizin arasında bu haber ile sizi üzdülerse ben onlar adına tekrar özür dilerim. Sevgiler" diye yazdı.
Sizler çöp yığının üzerine düşen çiğ tanelerisiniz. Cansınız. Onca üzüntülerinizin arasında bu haber ile sizi üzdülerse ben onlar adına tekrar özür dilerim. Sevgiler🌹— didem soydan (@didem_soydan) 13 марта 2019 г.
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