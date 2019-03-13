Erdoğan: CHP'den FETÖ'cü belediye başkan adayları var

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
— Ey Netanyahu, kendine gel kendine. Sen zalimsin, sen 7 yaşındaki Filistinli yavruları katleden zalimsin. Allah'ın izniyle bu millet ayakta olduğu sürece hiç kimse ezanların semalarda yankılanmasına engel olamaz, Kudüs davasını bize unutturamaz.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pursaklar'daki toplu açılış töreninde konuşuyor https://t.co/sBqwag43ej— AA Canlı (@AACanli) 13 марта 2019 г.
— (İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı) Mübarek mescidimize yapılan her saldırı karşısında bizi bulacaklar. Herkes sussa bile milletimizle birlikte biz susmayacağız. Kudüs'ün İslam dünyası için taşıdığı öneme uygun yönetilmesi konusundaki mücadelemizi son nefesimize kadar sürdüreceğiz.
— Biz bu bayrağın altında doğduk, bu bayrağın altında öleceğiz. Varsa bu bayraktan rahatsızlığı olan, gidip dilediği paçavraların altında ölebilir. Ama biz son nefesimize kadar burada olacağız.
— CHP'den FETÖ'cü belediye başkan adayları var. Yüzlerce bölücü örgüt sempatizanı CHP ve ittifak içinde olduğu diğer partilerin listelerinden belediye meclis üyesi gösterildi. Bunlar, seçildikleri zaman kime çalışacaklar? Elbette Kandil'e çalışacaklar.
— Ne ezanımıza yapılan saygısızlığı görmezden geleceğiz ne Mescid-i Aksa'nın, Kubbet-üs Sahra'nın postallarla kirletilmesine rıza göstereceğiz. Dışişleri Bakanıma talimatı verdim. Uluslararası bütün görüşmeleri sürdürüyor.
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