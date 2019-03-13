Erdoğan: CHP'den FETÖ'cü belediye başkan adayları var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Pursaklar'daki toplu açılış töreninde konuşuyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun kendisine yönelik 'diktatör' çıkışına tepki gösteren Erdoğan, "Ey Netanyahu kendine gel, sen zalimsin" dedi. Erdoğan, yerel seçimlerde CHP'den FETÖ'cü belediye başkan adayları olduğunu ileri sürdü.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Ey Netanyahu, kendine gel kendine. Sen zalimsin, sen 7 yaşındaki Filistinli yavruları katleden zalimsin. Allah'ın izniyle bu millet ayakta olduğu sürece hiç kimse ezanların semalarda yankılanmasına engel olamaz, Kudüs davasını bize unutturamaz.

— (İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı) Mübarek mescidimize yapılan her saldırı karşısında bizi bulacaklar. Herkes sussa bile milletimizle birlikte biz susmayacağız. Kudüs'ün İslam dünyası için taşıdığı öneme uygun yönetilmesi konusundaki mücadelemizi son nefesimize kadar sürdüreceğiz.

— Biz bu bayrağın altında doğduk, bu bayrağın altında öleceğiz. Varsa bu bayraktan rahatsızlığı olan, gidip dilediği paçavraların altında ölebilir. Ama biz son nefesimize kadar burada olacağız.

— CHP'den FETÖ'cü belediye başkan adayları var. Yüzlerce bölücü örgüt sempatizanı CHP ve ittifak içinde olduğu diğer partilerin listelerinden belediye meclis üyesi gösterildi. Bunlar, seçildikleri zaman kime çalışacaklar? Elbette Kandil'e çalışacaklar.

— Ne ezanımıza yapılan saygısızlığı görmezden geleceğiz ne Mescid-i Aksa'nın, Kubbet-üs Sahra'nın postallarla kirletilmesine rıza göstereceğiz. Dışişleri Bakanıma talimatı verdim. Uluslararası bütün görüşmeleri sürdürüyor.