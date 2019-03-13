Pakdemirli'den McCain açıklaması: Evinde oturup bakan olmaya gelmiş bir insan değilim ki

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli McCain Food'a danışmanlık iddialarına ilişkin, bakanlık görevinin kendisine tebliği edilmesiyle birlikte tüm ücretli görevlerinden istifa ettiğinin altını çizerek, "27 yıllık çalışma hayatım var. Gıda, perakende tüm sektörlerde çalıştım. Yani evinde oturup bakan olmaya gelmiş bir insan değilim ki" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 2013-2018 yılları arasında dünyanın en büyük patates üreticisi McCain Food'un danışmanlığı yapmış olmasına ilişkin iddialara cevap verdi. Bakan Pakdemirli kendisine bakanlık görevi tebliğ edildikten sonra tüm ücretli görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

'GÜLÜYOR OLMAMIZ LAZIM'

"Bu iddiaya gülüyor olmamız lazım" diyen Pakdemirli, ''Ben şu anda bu memlekette 16 kişiye nasip olmuş çok şerefli bir görevi yürütüyorum. Bu görevi alacağımı haber alır almaz tüm ücretli görevlerimin hepsinden istifa ettim. Bir defa böyle etik dışı bir ilişkinin içinde olmam söz konusu değil'' dedi.

'BEN UZAYDAN MI GELDİM?'

© AA / Özge Elif Kızıl İddia Meclis gündeminde: Pakdemirli’nin danışmanlık yaptığı şirketten patates mi alınacak?

Bir firmaya geçmişte danışmanlık yapmış olmasının nesinin yanlış olduğunu da kaydeden Pakdemirli, ''Bir insanın çoluğunun çocuğunun rızkı için çalışması normal değil mi? Ben uzaydan mı geldim? Benim 27 yıllık çalışma hayatım var. Gıda, perakende tüm sektörlerde çalıştım. Yani evinde oturup bakan olmaya gelmiş bir insan değilim ki… Geçmişte çalışmış olduğum yerler olabilir. Bunlarla geçmişte çalışmış olmam bugün her hangi bir ticari ilişkiye girmemi gerektirmez ki'' diye konuştu.

'BENİM ÜZERİMDEN HÜKÜMETİ YIPRATMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Sözlerinin devamında 'Komik olan şudur' diyen Pakdemirli, "Bakanlık olarak sofralık patates ithalatına izin verdiklerini ancak söz konusu firmanın dondurulmuş patates üretiyor. Bu konuyu gündeme getirerek benim üzerimden bakanlık ve hükümeti yıpratmaya çalışıyorlar" dedi.