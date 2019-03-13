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16:02 13 Mart 2019
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    Devlet Bahçeli

    Bahçeli: Beka söylemi tutmuyormuş, yalanınız batsın

    © AA / Bilal Kahyaoğlu
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (619)
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı çevrelerin Cumhur İttifakı'nın tabanda yama tutmadığını söylediğini belirterek, "Beka söylemi tutmuyormuş. Zillet ittifakını terör örgütleriyle eşitleme algısı geri tepiyormuş. Yalanınız batsın, tezviratınız yerin dibine geçsin. Bunların işi gücü siyasi dolandırıcılık, siyasi kalpazanlık" ifadesini kullandı.

    Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda partisi tarafından düzenlenen mitinge katılan MHP lideri Bahçeli, "31 Mart'tan sonra, sonuçlar ne olursa olsun, siyasi tablo neyi gösterirse göstersin, Cumhur İttifakı yaşayacak, yaşatılacaktır. Kararımız budur" dedi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA / Evrim Aydın
    Bahçeli: Biz 'beka sorunu' diyoruz ama gerçek sorun belli oldu: Kemal, Meral, Temel, hepsi beş harften oluşuyor
    Yerel seçimlere az bir süre kaldığını ve Kastamonu'yu daha iyi yönetmek istediklerini söyleyen Bahçeli, bazı çevrelerin Cumhur İttifakı'nın tabanda yama tutmadığını söylediğini belirterek, şöyle devam etti:

    "Beka söylemi tutmuyormuş. Zillet ittifakını terör örgütleriyle eşitleme algısı geri tepiyormuş. Yalanınız batsın, tezviratınız yerin dibine geçsin. Bunların işi gücü siyasi dolandırıcılık, siyasi kalpazanlık. Bunların geçim kapısı bozgunculuk, ümit kapısı sahtekarlık. Cumhur İttifakı'nı görmek isteyen Türk milletine baksın. Cumhur İttifakı'nı tanımak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti'nin yükselişine odaklansın. Çıkarcılar Cumhur İttifakı'nı anlayamaz. Çürümüşler Cumhur İttifakı'nı algılayamaz. Doğruyu görmek için doğru bakmak lazımdır. Hakikati idrak için haktan yana durmak şarttır. Dahası halkın ve haysiyetin müdafası için zillete düşmemek asıldır. Cumhur İttifakı'nda yırtık yok ki yama tutsun. Cumhur İttifakı milli bekamızın ağır tehditler karşısında olduğu bir dönemde müstesna bir irade ve mutabakatla doğmuştur. AK Partili kardeşlerimizle ayrımız yoktur. Yürüyüşümüz yan yana, omuz omuzadır. Biz birlikte Cumhur İttifakı'yız. Biz birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam iradesiyiz. Biz birlikte milli istikbal, milli istiklaliz."

    'KONU VATAN, BAYRAK, EZANDIR. KONU MİLLİ BEKAMIZIN GELECEĞİDİR'

    Devlet Bahçeli
    © AA / Evrim Aydın
    Bahçeli: Ezanı ıslıklamak millete ihanettir
    Bahçeli, "Ezan ıslıklanır, ezanla alay edilir, CHP ile İP çaktırmadan araziye uyar. Polonya'da 21 yaşındaki Furkan evladımızı şehit eden alçaklar bugün İP'in, CHP'nin yoldaşı, kardeşi, kader ortağıdır. Hangi vicdan bu zillete dayanır? Hangi insaf sahibi bu zillete katlanır? Hangi faziletli kalp zilletin oyunlarına aldanır? Türkiye zillete teslim olamaz. Kastamonu zillete taviz veremez. Konu vatandır, bayraktır, ezandır. Konu milli bekamızın geleceğidir" diye konuştu.

    Konuşmasında Cumhur İttifakı'nın önemine dikkat çeken Bahçeli, şunları söyledi:

    "31 Mart'tan sonra, sonuçlar ne olursa olsun, siyasi tablo neyi gösterirse göstersin, Cumhur İttifakı yaşayacak, yaşatılacaktır. Kararımız budur. Cumhur İttifakı'nı anlamak için mangal gibi yürek, kükreyen bir vicdan olmalıdır. Zillet ittifakında ne yürek ne de vicdan vardır. Milli bekanın var olup olmadığını görebilmek için Türkiye'nin içine düştüğü vahşi ve vahim tehdit sürecine dikkat etsinler. Beka anket konusu değildir. Beka polemik konusu değildir. Beka dedikodu malzemesi hiç değildir. Beka kadar güçlüyüz, beka kadar varız, beka kadar güvenliyiz, beka kadar bağımsızız. 15 Temmuz'a 'tiyatro, senaryo' diyen reziller bekayı bilmez. 'YPG bize mi saldıracak?' diyen köksüzler bekayı kabullenemez. 'Kürdistan'da kazanıp, batıda AK Parti'yle MHP'ye kaybettireceğiz' diyen hainler ve bunlarla kucaklaşan işbirlikçiler bekayı itiraf edemez."

    'BEKA TUTMADIYSA TÜRK MİLLETİ BİR ADIM İLERİ GİDEMEZ'

    Bahçeli, 'nereden çıktı bu beka' diyenlerin, gidip aynadaki işbirlikçi suratlarına bakmalarını istedi.

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da bir otelde partisinin il ve ilçe teşkilatları toplantısına katılarak konuşma yaptı.
    © AA / Emrah Yorulmaz
    Bahçeli: CHP lideri, HDP ile poz vermekten, Türk düşmanlarıyla kol kola girmekten, Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktan hiç rahatsızlık duymamaktadır
    Beka'nın Türklüğün var oluşu olduğunu vurgulayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

    "Beka Türkiye'nin istikbalidir. Beka tutmadıysa Türk milleti bir adım ileri gidemez. Bunların gerçekte emelleri de budur. Zillet ittifakının hesap ve beklentisi de bu yöndedir. Ama bunların hesaplarını başlarına geçireceğiz. Beklentilerini yıkıp geçeceğiz. Zillet ittifakına yanılıp, yenilip oy veren ya da vermeye niyet eden vatandaşlarımıza bir şey demiyoruz. Onlara hürmetimiz sonsuzdur. Vatandaşa 'terörist' dediğimizi söyleyenler bir defa müfteridir, alçak iddialarını ispatla mükelleftir. Zillet ittifakını oluşturan partiler ve yönetimleri için her sözümüzün ardındayız. Ancak oy veren vatandaşlarımızı istismar edip onlara yalan söyleyenler en hafif tabirle zelildir. Şunu unutmayınız ki, 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlü Türkiye'yi inşa etmesi için milattır. Yeni yönetim sisteminin kökleşmesi, güvenliği, ilke ve kurumlarıyla yerleşmesi için 31 Mart'tan müstesna bir sonuç çıkmalıdır. CHP'nin gayesi sistem krizi çıkarmaktır. CHP'nin arayışı rejim bunalımı üretmektir. İşleri güçleri kaos, dertleri Türkiye'nin yıkım ve çözülmesi."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (619)

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    Etiketler:
    Ezan, beka sorunu, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, HDP, İYİ Parti, CHP, MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Devlet Bahçeli, Kastamonu
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