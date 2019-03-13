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16:02 13 Mart 2019
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    Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu: Putin ile şakalaşacak kadar Rusça konuşabiliyorum

    © AA / Cem Özdel
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) bünyesindeki 'Tazelenme Üniversitesi'nde 50 yaş üstü öğrencilerle buluştu. Çavuşoğlu, "Eğitim ortamından kopmak istemiyorum. Fırsat buldukça dil öğrenmeye çalışıyorum. Rusça'yı orta noktaya getirdim, hatta Putin ile şakalaşacak kadar konuşabiliyorum" dedi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Fatih Aktaş
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara Üniversitesi (AÜ) çatısı altında kurulan ve 60 yaş üstü vatandaşların eğitim gördüğü 'Tazelenme Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

    'TAZELENMEK İÇİN 60 YAŞ ŞART DEĞİL'

    Her yaşta insanın zihinsel dönüşümü iyi becermesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, Tazelenme Üniversitesi'ndeki öğrencilerin üniversitedeki öğrencilere örnek olduğunu söyledi. Mevlüt Çavuşoğlu, "Tazelenme Üniversitesi'nin her öğrencisi azimle çalışıyor. Öğrencilik yıllarındaki en büyük eksiğimiz 'Hele şu üniversite bitsin gerisini mezun olunca hallederiz' anlayışıdır. Dil konusunu öğrenciler ihmal etmiyor. Aslında eğitim sürecinde dili öğrenme imkanı var. Yeter ki azmedelim. Kendimizi yenilemezsek 'kes yapıştır' döngüsünün içinde dönüp dururuz. Her şey hızlı değişiyor. Olumlu anlamda da olumsuz anlamda da hızlı değişimler var. Kendimizi yenilememiz için 60 yaş şart değil" diye konuştu.

    'PUTİN'LE ŞAKALAŞACAK KADAR RUSÇA ÖĞRENDİM'

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © Fotoğraf : DHA
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    Eğitim ortamından kopmak istemediğine dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, en yoğun olduğu dönemlerde bile doktorasını sürdürmeye çalıştığını söyledi. Siyasete girdikten sonra doktorasının yarım kaldığını anlatan Çavuşoğlu, "Fırsat buldukça dil öğrenmeye çalışıyorum. Rusça'yı orta noktaya getirdim, hatta Putin ile şakalaşacak kadar konuşabiliyorum. Diğer alanlarda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bir gün fırsat olursa doktoramı tamamlamayı planlıyorum. AÜ'ye ben de talebe olarak gelmek isterim" dedi.

    'YEREL SAHİPLENME ÖNEMLİ'

    Katılımcılara 31 Mart Yerel Seçimleri'nin yaklaştığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Şehirlerimizi emanet edeceğimiz insanları seçeceğiz. Bir oy vermekle görevimizi yaptığımızı düşünürsek aldanırız. Antalya'nın daha da güzel olması için, daha çevreci ve yaşanabilir, huzurlu şehir olması için kafa yormanızı, fikirler üretmenizi rica ediyorum. Fikirlerinizi Büyükşehir Belediye Bakanımız Türel ve Muratpaşa Belediye Başkan adayımız Enç ile paylaşırsınız. Yerel sahiplenme her şeyden önemlidir" diye konuştu.

    'TECRÜBELER KÖŞEDE KALMASIN'

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Fatih Aktaş
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    Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de, proje ortağı oldukları Tazelenme Üniversitesi'ne destek verdiklerini söyledi. Buranın müstakil bir üniversite olma hayali olduğunu belirten Türel, aktif yaşlanmanın yüzyılın en önemli konuları arasında yer aldığını aktardı. Tecrübenin herhangi bir yerden satın alınmayacağını kaydeden Türel, "Sizlerin tecrübesinin bir köşede kalmasını istemiyoruz. Benim de bu üniversiteye kayıt yaptırmama 5 yıl var" dedi.

    ÇAVUŞOĞLU ERKEK ÖĞRENCİNİN ÖRDÜĞÜ KAZAĞI GİYDİ

    Konuşmaların ardından Tazelenme Üniversitesi'nin erkek öğrencilerinin ördüğü kazak, Çavuşoğlu'na hediye edildi.

    Sahnede kazağı giyen Çavuşoğlu, kazağı yapan kişiyi de sahneye çağırarak teşekkür etti. Menderes Türel de kendisinin kırmızı renkten hoşlandığını belirterek, bu renkte bir kazak istediğine yönelik esprisi gülüşmelere yol açtı.
    © AA /
    Sahnede kazağı giyen Çavuşoğlu, kazağı yapan kişiyi de sahneye çağırarak teşekkür etti. Menderes Türel de kendisinin kırmızı renkten hoşlandığını belirterek, bu renkte bir kazak istediğine yönelik esprisi gülüşmelere yol açtı.

    'EŞİM KAZAĞIMI BEĞENMİŞSE'

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Fatih Aktaş
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    Öte yandan Çavuşoğlu ve beraberindekiler, AÜ Kampüsü içinde Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz hizmete açtığı bazı projelerin açılış kurdelesini kesti.

    Açılışını yaptıkları hizmetlerin hepsinin birbirinden güzel olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: "Ücretsiz internetin olması öğrencilerin kendilerini geliştirmesi açısından önemli. Çamaşırhane başlı başına güzel bir şey. Biz yurt dışında öğrenciyken bozuk paraları biriktirir, çamaşırhanede kullanırdık. Elde yıkamaktan iyidir" dedi. Çavuşoğlu öğrencilere, "Size bir tavsiyem olsun. Süveter tarzı kazaklar var ya onları kurutma makinesinde uzun tutmayın, sonra bir bakıyorsunuz küçücük olmuş. Biz bunları öğrencilik yıllarımızda yaşadık. Birkaç kazağımız gitti. Şimdi ise eşim bu konunun uzmanı olmuş, Hülya Hanım. Bir kazağımı beğenmişse, 'Mevlütçüğüm bu kazak sana olmaz artık, çok küçülmüş. Bunu benim almam lazım' diyor. Öğrendim ki kurutma makinesine atıyor, benim kazak küçülüyor ve el koyuyor."

    Etiketler:
    açıklama, Tazelenme Üniversitesi, Ankara Üniversitesi (AÜ), Mevlüt Çavuşoğlu, Vladimir Putin, Türkiye, Rusya
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