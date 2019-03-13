Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a: Berat Albayrak'ı 'İlle de Bakan yapacağım' diyorsa farklı bir bakanlık verebilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından ekonomi yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu. Karamollaoğlu, "Erdoğan,'Ben Berat Bey'i çok seviyorum ille de Bakan yapacağım' diyorsa Berat Bey'e farklı bir bakanlık verebilir, mesela Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı gibi!" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda ekonomi yönetimiyle ilgili iktidara eleştirilerde bulundu. Ekonomide son 10 yılın boşa gittiğini belirten Karamollaoğlu, "Berat Albayrak'ın maliyeti 100 milyar doları geçti" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun paylaşımları şu şekilde:

2018 çeyreği itibariyle büyüme —3, yıllık %2.6 oldu. 2018 de kişi başı gelir 2008 seviyesine yani 9.632 dolara düştü. İşsizlik 4 milyona çıktı.

Yani bu demek oluyor ki son 10 yıl boşa gitti. Hazineden Sorumlu Bakan Sn. Berat Albayrak'ın ekonomiye maliyeti 100 milyar doları geçti.

Yani bu demek oluyor ki son 10 yıl boşa gitti.

Hazineden Sorumlu Bakan Sn. Berat Albayrak’ın ekonomiye maliyeti 100 milyar doları geçti. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) March 13, 2019

​Ekonomide sorunların çözülmesinin ilk adımı Ekonomiden Sorumlu Bakanın değiştirilmesidir. Sn. Erdoğan "ben Berat Bey'i çok seviyorum ille de Bakan yapacağım" diyorsa Berat Bey'e farklı bir bakanlık verebilir, mesela Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı gibi!