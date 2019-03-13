Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a: Berat Albayrak'ı 'İlle de Bakan yapacağım' diyorsa farklı bir bakanlık verebilir

Karamollaoğlu'nun paylaşımları şu şekilde:
2018 çeyreği itibariyle büyüme —3, yıllık %2.6 oldu. 2018 de kişi başı gelir 2008 seviyesine yani 9.632 dolara düştü. İşsizlik 4 milyona çıktı.
Yani bu demek oluyor ki son 10 yıl boşa gitti. Hazineden Sorumlu Bakan Sn. Berat Albayrak'ın ekonomiye maliyeti 100 milyar doları geçti.
Yani bu demek oluyor ki son 10 yıl boşa gitti.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) March 13, 2019
Hazineden Sorumlu Bakan Sn. Berat Albayrak’ın ekonomiye maliyeti 100 milyar doları geçti.
Ekonomide sorunların çözülmesinin ilk adımı Ekonomiden Sorumlu Bakanın değiştirilmesidir. Sn. Erdoğan "ben Berat Bey'i çok seviyorum ille de Bakan yapacağım" diyorsa Berat Bey'e farklı bir bakanlık verebilir, mesela Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı gibi!
Ekonomide sorunların çözülmesinin ilk adımı Ekonomiden Sorumlu Bakanın değiştirilmesidir. Sn. Erdoğan "ben Berat Bey'i çok seviyorum ille de Bakan yapacağım” diyorsa Berat Bey'e farklı bir bakanlık verebilir, mesela Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı gibi!— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) March 13, 2019
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