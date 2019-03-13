Fatih'te Cezayirlilerle Suriyeliler kavga etti: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul’un Fatih ilçesinde Cezayir uyruklu 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Cinayete neden olan kavganın bir bilardo salonuna girip girmeme nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Fatih'te 5 Mart'ta meydana gelen olayda bir kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri bıçaklanarak ağır yaralanmış 29 yaşındaki Hıçhan Zuozat ve 28 yaşındaki Façhıl Sadouk Bouzıanne'yi ağır yaralı olarak buldu.

Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Hıçhan Zuozat hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada cinayetle biten kavgaya karışan şüphelilerden 25 yaşındaki Basıl E., 8 Mart'ta yakalandı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda sürdürülen operasyonda diğer şüpheliler Ömer R., Musa R. ve Ali K. gözaltına alındı.

Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin öldürüp yaraladıkları kişilerle bir bilardo salonuna girip girmeme nedeniyle kavgalı olduğu tespit edildi.

Birbirlerini "Bu bölgede dolaşmayın" diye tehdit eden iki grubun daha öncede kavga ettikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden Basıl E., Ömer R. ve Ali K.'nin tutuklandığı, diğer şüphelinin ise serbest kaldığı belirtildi.