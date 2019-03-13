Erdoğan: Zillet ittifakı ülkemizi bölmeye çalışıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı'nda toplu açılış törenine katıldı.
Gölbaşı'nda İYİ Parti'nin adayı olduğunu söyleyen Erdoğan, "CHP'nin, HDP'nin yok. Büyükşehirde CHP'nin adayı da hepsinin ortak adayı. Bu gerçekler ortadayken milleti kandırmaya çalışıyorlar" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalabalığa "Bu kardeşiniz 4 buçuk yıl daha Türkiye'de cumhurbaşkanı mı?" diye sordu. "Evet" seslerinin ardından Erdoğan, "Sesiniz az geldi, yoksa farklı bir şey mi düşünüyorsunuz?" ifadesini kullandı.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölbaşı'nda toplu açılış töreninde konuşuyor https://t.co/9KAGQqpNIX— AA Canlı (@AACanli) 13 марта 2019 г.
'TERÖR ÖRGÜTLERİ UMUTLARINI 31 MART'A BAĞLADI'
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
— Türkiye gibi bir ülkede önemsiz seçim olmaz. 31 Mart'ın beka seçimi olduğunu söylüyoruz. Sınırlarımızın ötesinde ülkemizin tökezlemesini bekleyen terör örgütleri tüm umutlarını 31 Mart'a bağlamış durumdalar. Ülkemizin içinde ne kadar ezanımızla, bayrağımızla, vatanımızla sorunlu kesim varsa tüm güçleriyle 31 Mart'a yüklenmiş durumdalar.
'BENİM BİR DUAM VAR'
— PKK ile işbirliği yapanın Türkiye'nin hayrına bir amacı olamaz. FETÖ ile işbirliği yapanın Türk milletinin hayrına bir kaygısı olamaz. Karanlık ittifaklarının vitrininde ayrı, mahzeninde ayrı pazarlıklar yapanların bu ülke ile ilgili bir derdi olamaz.
— Benim bir duam var. Bize ittifakı pazara kadar değil mezara kadar devam ettirmemizi nasip eyle. Bu zillet ittifakı bizim ülkemizi bölmeye çalışıyor. 31 Mart'ta sandıkları patlatacağız.
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