Erdoğan: Zillet ittifakı ülkemizi bölmeye çalışıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye gibi bir ülkede önemsiz seçim olamayacağını ifade ederek, "Her seçim bir beka seçimidir. Bunun için 31 Mart'ın beka seçimi olduğunu söylüyoruz" diye konuştu. "Bu zillet ittifakı bizim ülkemizi bölmeye çalışıyor" diyen Erdoğan, "31 Mart'ta sandıkları patlatacağız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı'nda toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan, "Son 2 ayda Ankara'daki 7. ilçe mitingimizi yapıyoruz. Bugüne kadar 70 milyonluk bir yatırımla Mogan'ı büyük oranda temizledik. Şimdi daha derinlere inerek çok daha kaliteli bir yaşam yeri haline getiriyoruz. Ankara'nın en güzel millet bahçelerinden birini kuruyoruz. Millet bahçesini de içine alan 35 km'lik KanalAnkara projesiyle şehrimize gerçekten çok farklı bir eser kazandırıyoruz" diye konuştu.

Gölbaşı'nda İYİ Parti'nin adayı olduğunu söyleyen Erdoğan, "CHP'nin, HDP'nin yok. Büyükşehirde CHP'nin adayı da hepsinin ortak adayı. Bu gerçekler ortadayken milleti kandırmaya çalışıyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalabalığa "Bu kardeşiniz 4 buçuk yıl daha Türkiye'de cumhurbaşkanı mı?" diye sordu. "Evet" seslerinin ardından Erdoğan, "Sesiniz az geldi, yoksa farklı bir şey mi düşünüyorsunuz?" ifadesini kullandı.

'TERÖR ÖRGÜTLERİ UMUTLARINI 31 MART'A BAĞLADI'

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Gölbaşı'na gençlik merkezi kazandırmak için çalışmalara başladık. Yeni bir devlet hastanesi yapıyoruz. Ülkemizin en önemli savunma sanayi merkezlerinden uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezini Gölbaşı'nda kurduk.

— Türkiye gibi bir ülkede önemsiz seçim olmaz. 31 Mart'ın beka seçimi olduğunu söylüyoruz. Sınırlarımızın ötesinde ülkemizin tökezlemesini bekleyen terör örgütleri tüm umutlarını 31 Mart'a bağlamış durumdalar. Ülkemizin içinde ne kadar ezanımızla, bayrağımızla, vatanımızla sorunlu kesim varsa tüm güçleriyle 31 Mart'a yüklenmiş durumdalar.

'BENİM BİR DUAM VAR'

© AA / Elif Öztürk Erdoğan: Bu seçimler milli iradeye pusu kuranlarla hesaplaşma seçimidir

- Eğer mesele belediyecilikse hiç kimse kusura bakmasın, belediyecilik bizim işimiz. Bu konuda kimse elimize su dökemez.

— PKK ile işbirliği yapanın Türkiye'nin hayrına bir amacı olamaz. FETÖ ile işbirliği yapanın Türk milletinin hayrına bir kaygısı olamaz. Karanlık ittifaklarının vitrininde ayrı, mahzeninde ayrı pazarlıklar yapanların bu ülke ile ilgili bir derdi olamaz.

— Benim bir duam var. Bize ittifakı pazara kadar değil mezara kadar devam ettirmemizi nasip eyle. Bu zillet ittifakı bizim ülkemizi bölmeye çalışıyor. 31 Mart'ta sandıkları patlatacağız.