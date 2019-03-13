Çavuşoğlu'ndan İsrail'e tepki

Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı MHP Kemer Belediye Başkan adayı Yusuf Üras'ın Akdeniz Bulvarı'ndaki seçim koordinasyon merkezini ziyaretinde, Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

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"Bizde beklentisi olan, sürekli Türkiye'den umudu olan mazlumlar var. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, soydaşlarımız, akraba topluluklarımız var. Onlara da yardım etmemiz lazım. 1.8 milyar ümmetin umudu olduğumuz unutmamamız lazım. Kudüs'te El Aksa Camisi'ne İsrail askerleri o pis postallarıyla girdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan başka, Cumhur İttifakı'ndan yani Türkiye'den başka tepki gösteren birisi var mı? Hani İslam İşbirliği Teşkilatı içerisinde 57 ülke vardı. Niye sessizler? Çünkü onların öyle bir derdi yok. Onlar İsrail ve ABD'den korkarlar, ses çıkaramazlar. Ama biz kutsal davamıza sahip çıkmamız lazım. Biz çıkmazsak kutsal davalarımıza kimse sahip çıkmaz.

‘ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERDE PRİM TOPLAYABİLMEK İÇİN TÜRKİYE'YE SALDIRIYOR'

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"İsrail'in Başbakanı Cumhurbaşkanımıza niye saldırıyor?" diye soran Çavuşoğlu, "Çünkü Cumhurbaşkanımız bu milletin gür sesi olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı olarak tepki gösteriyor, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın başkanı olarak tepki gösteriyor. İsrail Başbakanı bugün yolsuzluk ve rüşvetten sorgulanıyor. İsrail de önümüzdeki seçimlerde prim toplayabilmek için Türkiye'ye saldırıyor, kutsal mekanlarımıza saldırıyor. Maalesef dünyada sessiz. Bazı dışişleri bakanlarıyla görüştük. Onlara da söyledim. Türkiye'de çok sayıda ibadet yerleri var. Akdamar'da Ermeni Kilisesi'ni restore ettik. Geliyorlar, orada ibadet yapıyorlar. İstanbul'da şimdi Süryaniler için bir kilise yapıyoruz. Ortodoks Kilisesi, restore edilip açıldı. Edirne'de Sinagog restore edildi, ibadete açıldı. Biz kendimize, inancımıza güveniyoruz. Herkesin inancına da saygı duyuyoruz. Ne demek camilere pervasızca girmek" dedi.

NETANYAHU NE DEMİŞTİ?

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Benyamin Netanyahu, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'a "Türkiye'nin diktatörü" diye seslenmişti.

​Netanyahu, şu ifadeleri kullanmıştı: "Türk gazeteciler ve yargıçlar hapishaneleri doldururken Türkiye'nin diktatörü Erdoğan İsrail demokrasisine laf uzatıyor. Bu nasıl bir komedi! İsrail'de kimse ikinci sınıf vatandaş değildir. İsrail, yaklaşık 2 milyon İsrailli Arap da dahil olmak üzere, bütün İsraillilerin eşit haklara sahip olduğu bir demokrasidir. Ancak İsrail aynı zamanda yegane ve tek Yahudi devletidir. Bayrağımızda Davud'un yıldızı vardır ve milli marşımız da Hatikva (Umut)tur. İbranice'de resmi dilimizdir. Geri dönüş yasamız da bütün Yahudilere kendi öz vatanlarına dönüş imkânı tanır."

But Israel is also the one and only Jewish state, with a Star of David on our flag, Hatikvah our national anthem, Hebrew our official language and where a Law of Return gives every Jew around the world the right to return to our ancestral homeland. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 12, 2019

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