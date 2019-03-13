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17:34 13 Mart 2019
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu'ndan İsrail'e tepki

    © AA / Cem Özdel
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail'in Başbakanı Cumhurbaşkanımıza niye saldırıyor? Çünkü bu milletin gür sesi olarak, Türkiye Cumhuriyetinin başkanı olarak Cumhurbaşkanımız tepki gösteriyor. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Başkanı olarak tepki gösteriyor" dedi.

    Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı MHP Kemer Belediye Başkan adayı Yusuf Üras'ın Akdeniz Bulvarı'ndaki seçim koordinasyon merkezini ziyaretinde, Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

    Ömer Çelik
    © AA / Binnur Ege Gürün
    AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'ya: 'Diktatör' lafını kendisine iade ediyoruz
    "Bizde beklentisi olan, sürekli Türkiye'den umudu olan mazlumlar var. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, soydaşlarımız, akraba topluluklarımız var. Onlara da yardım etmemiz lazım. 1.8 milyar ümmetin umudu olduğumuz unutmamamız lazım. Kudüs'te El Aksa Camisi'ne İsrail askerleri o pis postallarıyla girdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan başka, Cumhur İttifakı'ndan yani Türkiye'den başka tepki gösteren birisi var mı? Hani İslam İşbirliği Teşkilatı içerisinde 57 ülke vardı. Niye sessizler? Çünkü onların öyle bir derdi yok. Onlar İsrail ve ABD'den korkarlar, ses çıkaramazlar. Ama biz kutsal davamıza sahip çıkmamız lazım. Biz çıkmazsak kutsal davalarımıza kimse sahip çıkmaz.

    ‘ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERDE PRİM TOPLAYABİLMEK İÇİN TÜRKİYE'YE SALDIRIYOR'

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
    © AA / Halil Sağırkaya
    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Netanyahu'nun Erdoğan açıklamasına tepki
    "İsrail'in Başbakanı Cumhurbaşkanımıza niye saldırıyor?" diye soran Çavuşoğlu, "Çünkü Cumhurbaşkanımız bu milletin gür sesi olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı olarak tepki gösteriyor, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın başkanı olarak tepki gösteriyor. İsrail Başbakanı bugün yolsuzluk ve rüşvetten sorgulanıyor. İsrail de önümüzdeki seçimlerde prim toplayabilmek için Türkiye'ye saldırıyor, kutsal mekanlarımıza saldırıyor. Maalesef dünyada sessiz. Bazı dışişleri bakanlarıyla görüştük. Onlara da söyledim. Türkiye'de çok sayıda ibadet yerleri var. Akdamar'da Ermeni Kilisesi'ni restore ettik. Geliyorlar, orada ibadet yapıyorlar. İstanbul'da şimdi Süryaniler için bir kilise yapıyoruz. Ortodoks Kilisesi, restore edilip açıldı. Edirne'de Sinagog restore edildi, ibadete açıldı. Biz kendimize, inancımıza güveniyoruz. Herkesin inancına da saygı duyuyoruz. Ne demek camilere pervasızca girmek" dedi.

    NETANYAHU NE DEMİŞTİ?

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
    © AA / Özgür Alantor
    Kurtulmuş: Dünyanın hiçbir yerinde kendisine bu kadar çok umut bağlanan başka bir ülke yoktur
    Benyamin Netanyahu, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'a "Türkiye'nin diktatörü" diye seslenmişti.

    ​Netanyahu, şu ifadeleri kullanmıştı: "Türk gazeteciler ve yargıçlar hapishaneleri doldururken Türkiye'nin diktatörü Erdoğan İsrail demokrasisine laf uzatıyor. Bu nasıl bir komedi! İsrail'de kimse ikinci sınıf vatandaş değildir. İsrail, yaklaşık 2 milyon İsrailli Arap da dahil olmak üzere, bütün İsraillilerin eşit haklara sahip olduğu bir demokrasidir. Ancak İsrail aynı zamanda yegane ve tek Yahudi devletidir. Bayrağımızda Davud'un yıldızı vardır ve milli marşımız da Hatikva (Umut)tur. İbranice'de resmi dilimizdir. Geri dönüş yasamız da bütün Yahudilere kendi öz vatanlarına dönüş imkânı tanır."

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    Etiketler:
    Cumhur İttifakı, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Benyamin Netanyahu, Mevlüt Çavuşoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa, Edirne, İsrail, İstanbul, Türkiye, ABD
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