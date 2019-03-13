Sosyal medyada 'We are Erdoğan' kampanyası başlatıldı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek "Türk gazeteciler ve yargıçlar hapishaneleri doldururken Türkiye'nin diktatörü Erdoğan İsrail demokrasisine laf uzatıyor" demişti.
Turkey’s dictator Erdogan attacks Israel’s democracy while Turkish journalists and judges fill his prisons. What a joke!— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 12, 2019
Yaşanan bu polemiğin ardından, sosyal medyada 'We are Erdoğan' başlıklı bir kampanya başlatıldı.
Çok sayıda kullanıcı tarafından yapılan paylaşımlar sonucunda 'We are Erdoğan' Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti, dünya gündeminde ise üst sıralara ulaştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, söz konusu paylaşımlarda bulunan isimler arasındaydı.
#WeAreErdogan pic.twitter.com/HzU3lt42U2— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 13, 2019
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