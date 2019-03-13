Rusya ile Türkiye, karşılıklı gıda ürünleri sevkiyatını görüşecek

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), Rus ve Türk yetkililerin karşılıklı hayvansal ürün ihracatı ve Türk bitkisel ürünlerin Rusya'ya sevkiyatı ile ilgili konuları istişare edeceğini duyurdu.

Rosselhoznadzor'un açıklamasına göre Rosselhoznadzor Başkanı Sergey Dankvert, 15 Mart'ta Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'la bir araya gelecek.

Dankvert ve Samsar, görüşmede karşılıklı hayvansal ürün ihracatı ve Türk mahsul ürünlerinin Rusya'ya sevkiyatını masaya yatıracak.

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, geçen ay yaptığı açıklamada Türkiye pazarına sığır eti sevkiyatının bu yıl içerisinde başlamasını beklediklerini söylemişti.

Rusya üretimi sığır etinin Türkiye pazarına sevkiyatının yapılması, uzun zamandan beri tartışılan bir konu. İthalatın başlayabilmesi için gereken anlaşmaların sağlanmasına karşın sığır etinin sevkiyatına uzun zamandır geçilemiyor.