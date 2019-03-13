Yavaş’tan Çelik’e: Canlı yayında cevap hakkı sağlayın, sizin bile anlayacağınız seviyede açıklayayım

Mansur Yavaş, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda; "Sn. Ömer Çelik, tüm televizyonlarda yayınlanan basın açıklamalarınıza, canlı yayınlarda aynı şekilde cevap hakkımı sağlayın. Herkesin anlayıp sizin anlamak istemediğiniz cevaplarımı, sizin bile anlayacağınız seviyede açıklayayım. Böylece daha fazla mahcup olmayın" ifadelerini kullandı.

Sn. Ömer Çelik, tüm televizyonlarda yayınlanan basın açıklamalarınıza, canlı yayınlarda aynı şekilde cevap hakkımı sağlayın.



Herkesin anlayıp sizin anlamak istemediğiniz cevaplarımı, sizin bile anlayacağınız seviyede açıklayayım.



Böylece daha fazla mahcup olmayın.@omerrcelik — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 13 Mart 2019

Yavaş'ın konuya dair açıklamalarını 'yeterli bulmadıklarını' ifade eden Çelik, "Bu yaptığı basın toplantısını neden üç ay önce yapmadı. Bu haberler yeni değil, ilk haber 11 Aralık'ta yayınlanmış" şeklinde konuşmuştu.