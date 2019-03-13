Akşener'den Erdoğan'a: Sen hapishaneye giderken yanında ben vardım

Akşener, dün gece geldiği Erzurum'daki programına, bugün Abdurrahman Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek başladı. Türbeye giren Akşener, bir süre dua etti. Türbe ziyareti sonrası İYİ Parti İl Başkanlığı'na geçen Akşener, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarına oy istemek için Erzurum'da olduğunu belirten Akşener, ayrıştırıcı dile prim verilmemesini istedi.

Akşener, "Kardeşlerimden ricamdır; Allah aşkına, bu siyasetçilerin oluşturduğu ayrıştırıcı dile prim vermeyin. 1 Nisan'dan sonra elbette ben adayımız Mahmut Uykusuz başkanın kazanmasını istiyorum. Ama her kim kazanırsa kazansın, 1 Nisan'dan sonra Erzurumlular pazarda, kahvede, hastanede, camide, iş yerlerinde; esnaf, memur, işçi olarak ev hanımı ya da çalışan kadın olarak birbirlerinin yüzüne bakacaklar. Yerel seçimlerin şehirlerde bölünmeye, ayrışmaya neden olacak dilden uzak kalmalarını, bu dili duymamalarını istirham ediyorum" diye konuştu.

'Doğu Anadolu'nun yıldızı' olarak tanımlanan Erzurum'un ıssızlaştığını savunan Akşener, "Havası kömür kokan, gri bir gökyüzü olan Erzurum'a gelinmiş durumda. Bunun elbette belediyeden başlayarak, devlet sistemi içinde başka bir gözle bakılmasının zamanı gelmiştir. Bu bir yerel seçimdir. Birbirinizi kırmaya, incitmeye hacet yok. Tepedekilerin hepsi gelecek, gidecek, siz baş başa kalacaksınız. Bizim açımızdan MHP'ye de AK Parti'ye de oy veren bütün insanlarımız; kardeşimizdir, candan ileridir. Bu bir rekabettir, hizmetin yarıştığı bir rekabettir. Elbette İYİ Parti'nin adaylarına ve başta Mahmut başkan olmak üzere Erzurumlu kardeşlerimin oyunu istemek için buradayım. Bunu yaparken, başka alanlara iftira atmanın, sövmenin doğru olmadığını, birbirimizle bir ve beraber olmaya ihtiyacı olan bir Türkiye olduğumuzu belirtmekte fayda görüyorum" dedi.

Akşener, partisinin il teşkilatını ziyaretinden sonra merkez Palandöken ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Seçmenin velinimet olduğunu söyleyen Akşener, "Bu seçimde dün olduğu gibi 'Ceketimi assam seçilirim,' diyen, 'seçtiririm' diyenlerin kulağını çekmezseniz, bazı uyarılarda bulunmazsanız Erzurum göç veren şehir olmaya devam edecektir. Onların öncelikle Erzurum'un, Erzurumlunun gözünün içine bakabilmeleri için o kulağı çekip kızartacaksınız. Keşke adayların projeleri, hizmet anlayışları yarışsaydı, onlar üzerinden rekabet olsaydı. Şuradan gelirken gördüm; her yerde Tayyip Bey'in fotoğrafı, benim de ayıp olmasın bir- iki fotoğrafımı asmışlar. Zaten hiç asılmaması gerekiyordu. Ben değil, Mahmut Uykusuz, Canan kızım seçilecek. Burada Tayyip Bey seçilmeyecek, adayları seçilecek. Nasıl bir iştir, sanki Türkiye'nin tüm belediye başkanları tek kişi seçiliyor, o da Tayyip Erdoğan. İşi kaynatıyorlar" diye konuştu.

Açılış sırasında bölgeden geçen AK Parti seçim aracınının yuhalanmasını uyarıda bulunarak engelleyen Akşener, şunları söyledi:

"Yapmayın; arkadaşlara başarılar diliyorum. Ama oradaki sistem şu; yani gönül işi de kardeşim gönül kıra kıra nasıl oluyor bu iş? En başta benim gönlümü kırdın be. Sen hapishaneye giderken yanında ben vardım, dara düştüğün zaman demokrasi adına, adalet adına, hukuk adına yanında bendim. Niye yuhalıyorsunuz; çekin kulağı bırakın. Kulağı çektiniz mi Mahmut Uykusuz'la Canancığım seçildi mi saat 00.30'da çıkacak diyecek ki 'Aziz milletim verdiğiniz mesajı aldım'. Gelelim Erzurum özeline. Gelir gözünüzün içine bakar. 4,5 sene sonra da tartıya kendi çıkacak, 4,5 sene sonra tartılacak. 4,5 sene boyunca bu tartılmanın endişesiyle yaşamasını istiyorsanız, gelip gözünüzün içine bakıp ne istediğinizi öğrenmesini istiyorsanız, kardeşlerim çekin kulağı, değiştirin bu düzeni. 4,5 sene telef olsunlar sizden oy alıp tekrar seçilebilmek için. Bak İYİ Parti'yi kurmasaydık, üçünçü kere geliyor Erzurum'a, gelir miydi? Yahu rekabet iyi bir şeydir. Gördüğün gibi sonra 'bu kadın' olursun, 'Bayan Meral', 'hanımefendi'ye döndü hafif."