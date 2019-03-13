CHP'li Torun'dan 'Tıp Bayramı' mesajı: Bozuk sistemin suçunu hekimlere atamazsınız

Torun, şunları söyledi:
"Sağlık sistemi sürekli değiştirilmiş, odağına insanı değil ticari karı alan bir sağlık sistemi kurulmaya çalışılmış ancak başta hekimlerimizin ve diğer sağlık personelimizin özverili çalışmaları sonucunda ülkemiz yine de sağlık sorunlarının çözümünde çok önemli mesafeler kat etmiştir. Hekimlerimizin bu işlevi sürekli unutturulmaya çalışılıyor."
Seyit Torun, "Görev başındaki hekim ve diğer sağlık personeli arkadaşlarımın Tıp Bayramı'nı kutlarken, halk sağlığının geliştirilmesine katkısı olmuş, emek ve öğretisiyle günümüze ışık tutan, aramızdan ayrılmış olan hekimlerimizi ve tüm sağlık çalışanlarını saygıyla ve minnetle anıyorum" diye konuştu.
Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:
Uygulanan yanış sağlık politikaları sonucu hekim ile hastanın karşı karşıya getirildiğini belirten Torun, "Maalesef hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddet tarihte hiç olmadığı kadar artmıştır. Hekime yönelik şiddetin önlenmesi birinci önceliğimizdir. Canımızı ve hayatımızı emanet ettiğimiz, büyük bir özveri ile görev yapan hekimlere şiddeti asla kabul edemeyiz. Bozuk sistemin suçunu kimse hekimlerin üzerine atmaya kalkmasın. Bozuk sağlık sisteminin cezasını kimse hekimlere kesmeye kalkmasın" dedi.
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