CHP'li Torun'dan 'Tıp Bayramı' mesajı: Bozuk sistemin suçunu hekimlere atamazsınız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, 14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin açıklama yaparak, “Sağlık sistemi bozuk olmasına rağmen özellikle toplum sağlığının geliştirilmesi ve halk sağlığının korunması anlamında hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarının çabaları unutulamaz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Torun, şunları söyledi:

"Sağlık sistemi sürekli değiştirilmiş, odağına insanı değil ticari karı alan bir sağlık sistemi kurulmaya çalışılmış ancak başta hekimlerimizin ve diğer sağlık personelimizin özverili çalışmaları sonucunda ülkemiz yine de sağlık sorunlarının çözümünde çok önemli mesafeler kat etmiştir. Hekimlerimizin bu işlevi sürekli unutturulmaya çalışılıyor."

Seyit Torun, "Görev başındaki hekim ve diğer sağlık personeli arkadaşlarımın Tıp Bayramı'nı kutlarken, halk sağlığının geliştirilmesine katkısı olmuş, emek ve öğretisiyle günümüze ışık tutan, aramızdan ayrılmış olan hekimlerimizi ve tüm sağlık çalışanlarını saygıyla ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yazık ki son dönemlerde hekimler bayram havasından uzak, buruk bir biçimde 14 Mart'ı kutlamaktadırlar. Bunun nedeni uygulanan sağlık politikalarının vatandaşlarımızı ve hekimleri mağdur etmesidir. Hükümetin sağlık politikaları ne yazık ki sağlık hizmetlerini ticarileştirmekte, hekimlerin mesleki geleceğini ve toplumun sağlık hakkını belirsizlik içinde bırakmaktadır."

Uygulanan yanış sağlık politikaları sonucu hekim ile hastanın karşı karşıya getirildiğini belirten Torun, "Maalesef hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddet tarihte hiç olmadığı kadar artmıştır. Hekime yönelik şiddetin önlenmesi birinci önceliğimizdir. Canımızı ve hayatımızı emanet ettiğimiz, büyük bir özveri ile görev yapan hekimlere şiddeti asla kabul edemeyiz. Bozuk sistemin suçunu kimse hekimlerin üzerine atmaya kalkmasın. Bozuk sağlık sisteminin cezasını kimse hekimlere kesmeye kalkmasın" dedi.