İnce: FETÖ’ye övgüler düzenleri aday yapan Erdoğan CHP'yi suçluyor

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

İnce'nin Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Kendisine FETÖcü yaver seçen, FETÖye ne istedilerse veren, ağzı maklube kokanları ve FETÖ'ye övgüler düzenleri Belediye Başkan adayı yapan Tayyip Erdoğan CHP'yi FETÖcüleri belediyelere sızdırmaya çalışmakla suçluyor. Hadi ordan, sen herkesi kendin gibi mi zannediyorsun!"