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22:14 13 Mart 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Ey Batı, hani AB ülkelerinde idam yasaktı?

    Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Uluslararası İyilik Ödülleri'nde konuştu.

    Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

    — Ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için bu ödül töreninin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Artık geleneksel hale gelen ödüllerin Diyanet Vakfımızın gayretleriyle yurt içi ve yurt dışında daha fazla rağbet kazanacağına inanıyorum. Yaşadığımız çağda neticeyi Hak'tan, Halik'ten, Allah'tan bekleyerek yapılan çalışmalar adeta altın değerindedir. Az önce futboldan emekli olduğunu kabul edelim Ömer kardeşimizin artık hayır istikametinde goller atmayı hedeflemesi güzel bir gayeydi.

    — Herşeye menfaat penceresinden bakıldığı dönemde bu ödüller adeta çöldeki vaha gibidir. Marifet iltifata tabidir. Günlük yaşantımızda, siyaset, ticaret, uluslararası ilişkilerde şahit olduğumuz hadiseler insanı insan yapan en büyük hasletin iyilik, yardım olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

    — Dünyamız iyi insanların, hayır hasenat sahiplerinin yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor. Dünün Firavunları, Nemrutları vardı. Bugünün  de Nemrutları ve Firavunları var. Hak batıl mücadelesi dün olduğu gibi bugün de var. Bu mücadele ilanihaye devam edecektir. Dünyayı hırs, hınç, haset değil iyilik değiştirecektir.

    — Savaşın, yoksulluğun, husumetin yaydığı kara bulutları inşallah insanlığın ufkundan yine iyi kalpler kaldıracaktır. Bunun için derviş Yunus 'yaradanı yaradandan ötürü severim' diyerek hepimize yürünecek yolu gösteriyor.

    — Dünyayı çatışma, kavga değil barış kaim kılacaktır. Allah rızası için iyilikte bulunanlar dünyayı güzelleştirecektir. Dünyayı zalimlerin önünde eğilenler değil, mazlumlara sahip çıkan Müslüman yürekler yeşertecektir. Sırtını müstekbirlere dayanmış katillerin kalplerde açtığı yaraları diline, dinine, rengine bakmadan muhtaçları bağrına basanlar tedavi edecektir.

    — (İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya hitaben) Şu anda bizim mabetlerimize postallarla girenler senin askerin polisin değil mi bunu neyle açıklayacaksın?

    — Beni Sisi'yle karşılaştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyorum.

    — Mısır'da idam edilen gençlerin acısını yüreklerinde hissetmediler Ey Batı, hani AB ülkelerinde idam yasaktı? AB'de idam yasak olduğu halde siz nasıl oluyor da Sisi'nin davetine icabet ediyorsunuz? O da bir katliamın düzenleyicisi.

    — Suriyeli Afganlı mültecilerden esirgedikleri şefkat ve merhameti FETÖ'cü alçaklara göstermekten hicap duymadılar.

    — Karanlık ne kadar koyu olursa olsun onu yırtan bir şafak bulunur. Gecenin siyahını delen bir kandil bulunur. Yaralı gönüllere şifa olacak bir merhem bulunur. Çıkarlarına tapanlara inat Allah için seven mümin yürekler bulunur. İşte Türkiye, böylesine kasvetli bir dönemde bir kandil olmuştur.

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