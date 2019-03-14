İmamoğlu'ndan genel başkanlık yanıtı: Siyasette her şey mümkün

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na genel başkanlık için hazırlık yapıp yapmadığı soruldu. "Tek odaklandığım şey yerel seçimi kazanmak" diyen İmamoğlu, "Siyasette her şey mümkün. 'Ben şu makamı isterim’ cümlesini benden duymayacaksınız. Ama vatandaş isterse, siyasi arkadaşlarınızı isterse harika bir şey" dedi.

© Fotoğraf : İHA İmamoğlu: Yönetsel olarak bütüncül bir devrime ihtiyaç var

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk'te Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı.

CHP'nin kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı göstermesinin sürpriz olup olmadığı sorulan İmamoğlu, "Çok mutlu oldum. Elbette konuştuk, paylaştık. Kendi içimizde mekanizmalarımız var. 4 yıl ilçe başkanlığı yaptım. Belediye başkanlığı yaptım. 10 yılın verdiği tecrübeyle yola çıkıştaki aşamaları iyi biliyorum. Partinin tüm kurullarıyla konuştum, buluştum. Oradan da pozitif ilimler aldım. Açıkçası sürpriz olmadı" yanıtını verdi.

‘ÖNCELİĞİMİZ METRO OLACAK'

"İstanbul'un trafik problemini nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine İmamoğlu, en önemli konunun metro olduğunu belirtti.

Bütüncül bir ulaşım planı yapılması gerektiğini söyleyen İmamoğlu, "Metroda koydukları hedefin yarısına bile ulaşamadılar. İBB çok kötü bir 15 yıl geçirdi. 6-7 yıldır devam eden metro hatları var. İnşaat halinde, durmuş. Önceliğimiz metro olacak" dedi.

Toplu ulaşıma güvenilmediği için özel araçların tercih edildiğini belirten İmamoğlu, "Özel araçla trafiğe çıkma oranı 15 sene öncekine göre 2 kat arttı. Konforuna güvenmiyorsanız özel aracınızı tercih ediyorsunuz. Deniz ulaşımı oranı yüzde 3'ün altına düştü. Yüzde 10'lardaydı. Bütünleşik ulaşım ağını kurduktan sonra İstanbul'un gündeminden ulaşım diye bir konu kalmayacak" diye konuştu.

‘CHP'DEKİ SÜRECİM ÖRNEK BİR SÜREÇ'

CHP'li seçmeni nasıl ikna edeceği ve böyle bir iknaya ihtiyaç duyup duymadığı sorulan Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

"Asla yok. Ben CHP'nin siyasetteki evladıyım. Yani hani bir okul düzeni olsa ya da bir siyasinin partide yetişme düzeni olsa ‘Kimi örnek alalım?' deseler, bence Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki süreci örnek bir süreçtir. Üye oluyor. Aday adayı oluyor. Aday yapılmıyor, çalışıyor. Ama o seçimi kaybettikten sonra ilçe başkanı oluyor. O ilçede yeniden bir örgütlenme yapısı kuruyor. Ön seçimle belediye başkan adayı oluyor. Ve İstanbul'da bir tek o dönemde iktidar partisinden kazanılan belediyeyi kazanıyor. Bir başarı öyküsü bu. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partilileri ikna etmek gibi bir misyonum yok. Onların da öyle bir şeye ihtiyacı yok".

‘TEK ODAKLANDIĞIM ŞEY SEÇİMİ KAZANMAK'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'nda ayrılabileceği iddiası ve Genel Başkanlık için hazırlığı olup olmadığı sorulan İmamoğlu, "Tek odaklandığım şey yerel seçimi kazanmak. Siyasi kariyer ‘Ben şu makamı istiyorum' şeklinde olmamalı. Yani ‘Ben istiyorum' değil, ‘Siz olmalısınız' çok değerli bir şey. Aynen şu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aday gösterilmem gibi. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmem gibi. Seçimi kazanacağıma inanıyorum. Ama bunun ötesinde siyasette her şey mümkün" diye konuştu.

"‘Ben şu makamı isterim' cümlesini benden duymayacaksınız" diyen İmamoğlu, "Ama şu olacaktır; ‘Ekrem Bey olmalı, olduğu zaman değerlendiririz.' Vatandaş isterse çok güzel bir şey. Ve siyasi arkadaşlarınızı isterse harika bir şey. O bakımdan benim siyasi yol haritam böyle bir yol haritası. Siyaset bir görev, meslek değil. Ve siyaset bir günde bırakılabilecekmiş gibi yapılmalı ki bu ülke bu işten keyif alsın. Aksi takdirde zaten şu an siyasiler yargılanıyor. Siyasilere kimsenin güveni kalmaz" ifadelerini kullandı.

‘KÜSKÜN SEÇMENİ İKNA ETTİM'

"CHP'nin küskün seçmenini" nasıl ikna edeceğine dair soru üzerine İmamoğlu, "İkna ettiğimi düşünüyorum. Sizinle bu akşam bile ikna sürecini tamamladığımı söyleyebilirim" dedi ve şöyle devam etti:

"Adaylığım olduğu ilk haftalarda yoğunlukla asla kullanmam diyen bir seçmen vardı. Sıfıra indi, hiç yok. Hemen hemen hiç kalmadı. Çokça şuna rastlıyorum: ‘Evet kızmıştım, küskündüm ama sizi tanıdım, oy kullanacağım, çok mutluyum.' Benim birçok refleksimi yönlendiren zaten halk. Halkı dinlemeyen zaten doğru yolu bulamaz. Elbette kendi doğrularınızla örtüşecek. Ama bazen vatandaş size yön verecek. Ben Cumhuriyet Halk Partililerin özellikle ne istediğini iyi bilen birisiyim ve onlarla hiç bağım kopmadı. Bir aile gibi çalıştık. Hani kalmışsa 3-5 kişi onu da sizinle bu akşam yaptığımız programda hallettiğimizi düşünüyorum".