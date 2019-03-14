Fahrettin Altun'dan '#WeAreErdogan' paylaşımı

Altun, Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf sonrası bir takipçisinin, "Hocam, Cumhurbaşkanımızın bu fotoğrafı nereden?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"İki gün önce, askeri helikopterle Şırnak'tan Cizre'ye giderken çektim bu fotoğrafı. Cumhurbaşkanımız orada da milleti ve devleti için çalışmaya devam ediyordu. Bu millet boşuna mı Cumhurbaşkanımızı bu kadar seviyor? #WeAreErdogan".
İki gün önce, askeri helikopterle Şırnak’tan Cizre’ye giderken çektim bu fotoğrafı.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 13 Mart 2019
Cumhurbaşkanımız orada da milleti ve devleti için çalışmaya devam ediyordu.
Bu millet boşuna mı Cumhurbaşkanımızı bu kadar seviyor? #WeAreErdogan https://t.co/e6u99QzfHz
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)