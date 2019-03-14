DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Habertürk TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Aksakal, "İstanbul'da özellikle Şişli, Kadıköy, Beşiktaş ve Adalar'da çok iddialıyız" diye konuştu

Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı' programında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 31 Mart seçimlerine iddialı bir şekilde girdiklerini anlattı. Şişli'de yüzde 56'nın üzerinde bir oya sahip olduklarını belirten DSP Lideri 'Ankara'da iki ülkücü aday yarışıyor. Karşılarında gerçek solcu biz varız' diye konuştu.

Aksakal'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

— DSP'nin ilkelerine uygun davranabileceğine güvendiğimiz, hizipçi kadro olmaması lazım, devletin bölünmez bütünlüğüyle ilgili sıkıntısı olmaması gerekiyor, hakça paylaşımını siyaseten ayakta tutabilmiş, DSP'yi aşağılamış kişiler olmayan kişileri belirledik. Kabul etmediğimiz adaylar oldu. Bize sadece CHP'den katılanlar yok. AK Parti, MHP, BBP ve Liberal Demokrat Parti'den katılanlar var.

"MUSTAFA SARIGÜL'LE OCAK AYININ BAŞINDA GÖRÜŞTÜK"

-Mustafa Sarıgül CHP'den aday gösterilmeyen bir aday adayı değildi. Adaylık başvurusunu yapmış, beklemekten yorulmuş, oradaki ayak oyunlardan artık bıkmış birisi olarak bize başvurdu. Mustafa Sarıgül değerli bir siyasetçidir. Üretken birisidir. Kendisine Eyüp'ü önerdik, kabul etmedi. İstediği yer için açıklama yaptı. Mustafa Bey'le adaylık olayını yanlış hatırlamıyorsam Ocak ayı başında görüştük. Kendisiyle uzun yıllara dayalı arkadaşlığımız, dostluğumuz var.

"ŞİŞLİ'DE YÜZDE 56'NIN ÜSTÜNDEYİZ! BİR ÇOK İLÇEYİ ALACAĞIZ"

— Mustafa Sarıgül siyasetteki üretkenliği itibarıyla başkalarının önüne geçebileceği korkusuyla mümkün mertebe aday yapılmama durumu vardı. Son dakikaya kadar bekledi. Tabii biz ona bakmıyoruz. Anketlerde Şişli'de yüzde 56'nın önündeyiz. Şişli'yi alacağız. İstanbul'da çok ilçeyi alacağız. CHP Şişli'de 'ranta ve soyguna son vereceğiz' diye sloganı var. Şişli CHP'nin değil mi? Rantın peşinde koşan bir siyasi anlayış var. Gürsel Tekin 'İstanbul'un rantını bunlara mı yedireceğiz?' demişti.

"CHP'DEN SEÇİLİP AİLESİ HDP'YE OY VERDİ DİYE ÖVÜNENLER VAR"

-DSP Bülent Ecevit'le bir kimliğe sahiptir. Hiç kimsenin 5 kuruşunda gözü olmamıştır. Devletin 5 kuruşunu yememiştir. Bizden hırsız çıkarsa elbette savcılar var, hukuk var, gereğini yaparlar. Biz de hiç arkasından ağlamayız hırsızın. CHP'nin bölünmeye ihtiyacı yok, kendi içinde bölünmüş zaten. Dinciler var, ileri derecede liberaller var, jakoben takımı var. Gardırop Atatürkçüleri var. Kendileri milletvekili seçilip ailesi HDP'ye oy verdi diye övünen insanlar var.

"ROZETİMİ ÇIKARMAM DERSE SEPETİ KOLUNA HERKES YOLUNA DERİZ"

— Bize birisi gelir de 'Ben CHP'liyim, ama CHP rozetini çıkarmam ama DSP'den seçilmek istiyorum' derse sepeti koluna herkes yoluna deriz. Partiye bile sokmayız o insanı. Biz insanların kimliğine bakıp oy istemiyoruz ki, doğrularımızı söylüyoruz.

"O GÜNKÜ DSP'Yİ RAHŞAN ECEVİT YÖNETİYORDU BUGÜN İSE…"

— Ankara'da iki tane ülkücü yarışıyor. Ben DSP olarak ülkücülere karşı bir yarış içerisindeyim. İki ülkücü karşısında bir solcu çıkacaktır. Hak yerini bulacaktır. Ecevitlerin kurduğu DSP ile bugünkü DSP arasında fark yok. O günkü DSP'yi Rahşan Ecevit yönetiyordu bugünkü DSP'yi demokratik solcular yönetiyor. Ancak Bülent Ecevit'in ilkeleri bugünkü DSP ile aynıdır.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN TELGRAFI HEPİMİZİ DUYGULANDIRDI"

-Sayın Cumhurbaşkanı ile birkaç kez temasım oldu. Rahmetli Mustafa Koç'un cenazesinde ve resepsiyonda bir araya geldik. Sağ olsun kendileri herkesle tokalaşır. Ancak Kılıçdaroğlu ile hiç yan yana gelmedik. Ben genel başkan oldum, ertesi sabah sayın Cumhurbaşkanımızın telgrafı masamın üzerindeydi. Çok sağ olsunlar bizim için duygulandırıcı bir olay.

"BEŞİKTAŞ, KADIKÖY VE ADALAR'DA ÇOK İDDİALIYIZ"

— Beşiktaş, Kadıköy'de iddialarımız çok iddialı. Adalar'da diğerlerinden çok daha iddialı. Sarıyer'de çok çalışkan bir adayımız var.

"HDP'LİLER CELAL DOĞAN'IN ADAYLIĞINA SEVİNMİŞ OLABİLİRLER"

— Bizim HDP'nin yönetim kademesiyle ilgili bir görüşmemiz yok ve olamaz. Celal Doğan Türk siyasetinde çok önemli bir kişiliktir. HDP yönetimi kendi seçmenine 'sen gidip şu partiye vereceksin' diyebilir mi? Celal Doğan adaylığına sevinmiş olabilirler. DSP'ye herkes çok seviniyor.

"ADAYLAR DSP'NİN İLKELERİNİ KABUL EDEREK GELİYOR"

— Biz solun alternatifi değil solun kendisiyiz. Türkiye'de seçimlere giren tek sol parti biziz. Bize gelen DSP'nin ilkelerini kabul ederek geliyor. 'Ben sağcıyım beni taşıyın' diyen kimse yok ama CHP'de var.