CHP'nin Adana adayı Karalar: Seçim en kötü ihtimalle yüzde 55 oyla biter, biz alırız

CHP tarafından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Zeydan Karalar, AK Partililerin yüzde 32'sinin kendisine oy vereceğini savundu. Karalar "En kötü ihtimalle yüzde 55'in üzerinde biter, biz alırız" dedi.

CHP tarafından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Zeydan Karalar, Sözcü'den Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı.

"Ne olur Adana'da?" sorusu üzerine Karalar, "En kötü ihtimalle yüzde 55'in üzerinde biter, biz alırız. Çok iyi tanırım bu kenti, uzun yıllar il başkanlığı yaptım. Üç göstergeye bakarım" ifadesini kullandı.

Karalar, bu üç göstergeyi şöyle anlattı:

"İlki bana söylenenler, 'İyisin, şurası seni istiyor, burası seni istiyor.' En az değer verdiğim bu. İkincisi, gözlemlerim. Önceki seçime göre kimler geliyor mitinglere, canlılık nasıl? Üçüncüsü de kamuoyu araştırmaları. Bu üçü de şu anda örtüşüyor. Olağanüstü bir değişiklik olmazsa Adana bizimdir."

Gürses'in sohbetin devamında yönelttiği sorular ve Karalar'ın verdiği yanıtlar şöyle:

‘ÇİZGİM HİÇ DEĞİŞMEDİ'

- Neden bir değişim istesin Adana halkı?

Hüseyin Sözlü daha önce üç dönem Ceyhan Belediye Başkanı idi, bir dönemdir de Adana'yı yönetiyor. Millet oy veriyor, bakıyor beklentisi karşılanıyor mu diye… Adana'da karşılanmadı. Bizim tarafta ise onları etkileyen bir hayat hikayesi, ciddi bir başarı var Seyhan'da. Asıl olarak insanlarla iç içe olmanız, samimiyetle onların sıkıntılarını çözmeniz gerek. Her partiden insan beni destekliyor. ‘Adana Partisi'nin adayı gibi oldum ben!

- İlginç bir tanım…

Biz CHP'liyiz. Hiç çizgimi değiştirmedim. Aday oldum, Adana'ya geldim, beni 30 bin kişi karşıladı. CHP'lisi var, bozkurt işareti var, İYİ Partilisi var, Adana var. Ben sanki bir Adana Partisi kurmuşum da onun adayıyım. Her partiden vatandaş bizi destekliyor.

‘TÜM BORÇLARI ÖDEDİK'

- HDP'liler bu seçimde size oy verecek mi?

Verecek. AK Partililer de verecek, onu niye sormuyorsunuz? En son araştırmaya göre AK Partililerin yüzde 32'si bana oy verecek.

- Kaynak sorunu var mı CHP'li belediyelerde?

İnanın kendi belediyelerine de çuvalla para filan gitmiyor. Kentler kendi imkanları ile kendi ayaklarının üzerinde durabilirler. Biz bunu başardık Seyhan'da. 50 milyon TL borç aldık, o borcu ödeyip çok ciddi projeler yaptık. Bugüne kadar yaptığımız yatırımın değeri yaklaşık 500 milyon TL.

SEYHAN'DA YAPTIKLARI

Bir kent meydanı yapıyoruz şu anda, çok keşmekeş olan 40 bin metrekarelik bir bölgeyi yeniden yaratıyoruz diyebilirim… Kreş, kadın danışma merkezi, kadın sığınma evi, kadın ve gençlik istihdam merkezleri ile tanıştı Seyhan.

- Neden Çanakkale'ye gidiyorsunuz 18 Mart için?

Şehitliği ve şehitlikte Adana Bayırı'nı ziyaret edeceğiz. "Adanalıyık, Allah'ın adamıyık" diye bir söz vardır. İşte o söz Çanakkale Savaşı sırasında, İngilizlerin söylediği bir söz, oradan çıkıyor yani. Adana Birliği çok zayiat verdirince, İngilizler de "God's men", yani "Allah'ın adamları" diyor. Kahramanca direnmenin bir sıfatı olarak. İngilizler Adana Bayırı'nı hiç aşamamışlar.

- Beka sorunu var mı?

Ben bir mitingde şunu söyledim "Beka diyenler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal'in ilkelerini getirsinler, beka filan kalmaz, sistemle uğraşmasınlar yeter."

'HALK KART UYGULAMASINI YAYACAĞIZ'

- Adana'nın en büyük sorunu ne sizce?

İşsizlik. Yanlış yapılaşma. Bugün yapılarda sorun var, trafikte, yolda sorun var, binlerce çıkmaz sokak var… Sorun yumağı bir kent oldu Adana.

© AFP 2018 / Adem Altan EMAX Araştırma, 5 büyükşehir için anket sonuçlarını açıkladı: Hangi şehirde kim önde?

Ben zaten Seyhan İlçesi'nin başkanıyım. Buradaki modeli Adana'ya uygulayacağız. Seyhan'da 20 bin insanımız yatağına aç gidiyordu, en az haftada 4 gece. 4000 aileye Halk Kart uygulaması başlattık, 2500'ünü verdik, 1500'ünü daha vereceğiz. Ve aynısını Adana'da yapacağız.

- Nedir Halk Kart?

Kemal Kılıçdaroğlu, Aile Sigortası diye bir sistem açıklamıştı, sonra AKP hemen kopyaladı onu… Halk Kart da onun Seyhan versiyonu. 700 TL bir sınır koyduk. Bu kartı kullanan 4000 ailenin gelirini 700 TL'ye tamamlıyoruz. Sadece gıda alımı için kullanıyorlar.

- Seyhan'da işsizlik büyük sorun diye biliyorum…

Seyhan'da gençlerin yüzde 25'i işsiz, 110 bin kişi. Doğma büyüme Adanalıyım. Adana hem sanayi hem tarım ve ticaret kentiydi. İşi ve aşı olan mutlu insanların kentiydi. Ne yazık ki son yıllarda üretimde, sanayide, gelişmişlikte çok geriledi, 20. sıraya kadar indi.

- Önemli iş adamlarınız var oysa ki…

Hepsi gitti, Sabancı kalmadı, Has kalmadı, Paktaş kalmadı. Adana nitelikli göç veriyor, niteliksiz göç alıyor.

- Bütün belediyelerde imar konusu büyük sorun…

En büyük yolsuzluk orada olur çünkü. Ama biz Seyhan'da bunun önünü aldık, müteahhitlerin hepsi de çok memnun bizden. Bizde imar kayırmacılığı yok.

- Kadınlar da sıkıntıda…

Seyhan'da da kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarını hayata geçirdik. Binlerce kadın geliyor her yıl, iş öğreniyor, kendi iş yerini açıyor. Tümüne destek oluyoruz.

- Belediyelerin hesap verebilir olması gerek…

Ben her zaman hesap verebilirim. Şeffaflık taahhütnamesini imzalayacağım, Adana Büyükşehir'de de geçmişe yönelik denetim isteyeceğim. Beni de denetlesinler Seyhan'da. Ben kendi elemanlarımı 3 kere savcıya şikayet ettim.