Yavaş'tan şikayetçi olan Kesgin'in avukatı davadan çekildi

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş hakkında 'sahte senet' iddiasıyla şikayette bulunan iş adamı Necmettin Kesgin'in avukatı davadan çekildi.
Yeniçağ'ın haberine göre avukat Levent Ekmen, Ankara Batı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdiği dilekçede "Soruşturma dosyasında sunulan vekalet ile dosyanızda Necmettin Kesgin vekili olarak görünmekteyim. Necmettin Keskin vekilliğinden çekiliyorum gereğinin yapılmasını saygılarımla dilerim" ifadesini kullandı.
Mansur Yavaş davasında yeni gelişme:— Yeniçağ Gazetesi (@Gazete_Yenicag) March 13, 2019
Necmettin Keskin'in avukatı çekildi! https://t.co/F7cUhYDII3 pic.twitter.com/Ho3C8tmM59
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