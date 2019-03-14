Yavaş'tan şikayetçi olan Kesgin'in avukatı davadan çekildi

Sahte senet tartışmasında dün akşam yeni bir gelişme yaşandı. CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş'tan şikayetçi olan iş adamı Necmettin Kesgin'in avukatı Levent Ekmen, davadan çekildi.