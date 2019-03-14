Destici: BBP 30 ilde patlama yapacak, bazıları hayret içinde kalacak

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Habertürk TV'de yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

"Bizim Cumhur İttiakı'yla olan birlikteliğimiz 15 Temmuz darbesiyle başladı. 16 Nisan referandumunda sistem değişikliğine MHP ile BBP 'evet' dedi" ifadesini kullanan Destici'nin açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

"Bizim ittifakımızın desteğiyle sayın Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı oldu. Baktığınızda her yerde ittifak yok. Mesele yerel seçimlerde iş birliği meselesi değil. Devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istikbali ve istikbali noktasında Cumhur İttifak'ına bağlıyız.

Şu anda beldelerle birlikte 400'ün üstünde adayımız var. Oy anlamında en yüksek oyu alacağız Allah'ın izniyle. En çok belediye başkanlığını kazanacağız. Patlama yapacağımız iller var. Erzurum, Sakarya, Konya, Yozgat, Sivas'ta patlama yapacağız. Eskişehir, Ankara, Manisa'da patlama yapacağız. 20-30 ilde BBP patlama yapacak. 31 Mart akşamı bazıları hayret içinde kalacak. Sahada adaylarımız her türlü yokluğa rağmen inanılmaz bir şekilde çalışıyorlar.

'BU İTTİFAK YASASIYLA BİRLİKTE ADETA BARAJ KALKMIŞ OLDU'

Türkiye iki partili sisteme gitmez. Barajı kaldırmadılar, ittifak yasasını getirdiler. Önümüzdeki günlerde seçime giren parti sayısı artacak. Bu ittifak yasasıyla birlikte adeta baraj kalkmış gibi oldu. Türkiye'de herkesin parti kurma özgürlüğünün olduğunu düşünüyorum. Dönemini tamamlamışsa, tekrar hizmete talip olmak isterse, partisi aday göstermemişse gidip bir başka aday olabilir.

'SEÇİM SONUÇLARI TÜRKİYE'DE BAZI ŞEYLERDE BELİRLEYİCİ OLACAK'

Yeni parti kurmanın kendine göre zorlukları var. Başarılı olunur mu, beklenti nedir, hedef nedir bilemiyorum. Biz onların dışındayız. Biz fikir ve misyon hareketiyiz. Fikrimizi yaşatabiliyor muyuz, inandığımızı söyleyebiliyor muyuz? Ülkemize, milletimize hizmet edebiliyor muyuz buna bakıyoruz. Yerel seçim sonuçları Türkiye'de bazı şeyler için belirleyici olacak. Türkiye'de siyasi istikrar ile ekonomik istikrar at başı gidiyor. Ayakları yere basmış bir ekonomimiz yok. Siyasi istikrar korunduğu sürece diğer seçime kadar böyle bir ihtiyaç olmaz. Siyasi istikrar bozulursa böyle bir tabloyla karşı karşıya kalınabilir.

'PARTİ SEÇMENLERİNİN BAZILARI SANDIĞA GİTMEYEBİLİR'

Yüzde 12-13 bir kararsız seçmen var. İttifakların seçime katılımı düşüreceğini düşünüyorum. Öyle seçmen var, kendi partisinden başka partiye oy vermez. İttifak yapan bütün partilerin seçmenlerin bazıları sandığa gitmeyebilir. Bu seçim çok sürprizlere açık seçim olacak. 2 ile 2, 4 etmeyecek mesela. 2 ile 2, 5 edebilecek."